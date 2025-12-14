11:58, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Ақтау мен Атырау әуежайларында жолаушыларға рейстердің кешігетіні хабарланды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Ақтау және Атырау қалаларынан ұшып шығуды жоспарлап отырған жолаушыларға рейстердің кешігетіні туралы хабарлама келді.
Бұл жағдайға өңірлердегі жайсыз ауа райы себеп болғаны нақтыланады.
— Air Astana әуекомпаниялар тобының атынан Ақтау және Атырауға ұшатын рейстердің ауа райының бұзылуына және Ақтау, Атырауға ұшатын ұшақтарда мұзға қарсы өңдеу жұмыстарын атқару мүмкін болмай жатқанына байланысты кешігіп жатқанын хабарлаймыз, - делінген аталған әуе компания хабарламасында.
Жолаушыларға әуежайға шықпас бұрын рейске қатысты ақпаратты ресми сайттан немесе мобильді қолданбадан қарау ұсынылады.
