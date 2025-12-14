KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:58, 14 Желтоқсан 2025

    Ақтау мен Атырау әуежайларында жолаушыларға рейстердің кешігетіні хабарланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Ақтау және Атырау қалаларынан ұшып шығуды жоспарлап отырған жолаушыларға рейстердің кешігетіні туралы хабарлама келді. 

    Ауа райына байланысты Ақтау мен Атырауға ұшатын рейс кешігіп жатыр
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Бұл жағдайға өңірлердегі жайсыз ауа райы себеп болғаны нақтыланады.

    — Air Astana әуекомпаниялар тобының атынан Ақтау және Атырауға ұшатын рейстердің ауа райының бұзылуына және Ақтау, Атырауға ұшатын ұшақтарда мұзға қарсы өңдеу жұмыстарын атқару мүмкін болмай жатқанына байланысты кешігіп жатқанын хабарлаймыз, - делінген аталған әуе компания хабарламасында.

    Жолаушыларға әуежайға шықпас бұрын рейске қатысты ақпаратты ресми сайттан немесе мобильді қолданбадан қарау ұсынылады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын Airbus ұшақтарына қатысты жағдайға байланысты Call-орталық іске қосылғанын жазғанбыз. 

