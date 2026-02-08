14:29, 08 Ақпан 2026 | GMT +5
Ауа райына байланысты екі облыста жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
8 ақпан сағат 15:00–де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Батыс Қазақстан облысы
— «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы» автожолының 393-526 шақырым аралығы (Жымпиты ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін).
Ақтөбе облысы
— «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы» автожолының 526-702 шақырым аралығы (Батыс Қазақстан облысының шекарасынан Маржанбұлақ ауылына дейін).
Жолды 9 ақпан сағат 00:00–де ашу жоспарланған.
Айта кетелік 8 ақпанда жолдағы ахуал қандай екенін жазған едік.