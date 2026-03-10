    14:53, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты екі өңірде көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    10 наурыз сағат 14:20-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда қоғамдық және жүк көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    Павлодар облысы

    – «Атамекен — Ертіс — РФ шекарасы» 0–263 шақырым аралығы (Атамекен ауылы — РФ шекарасы);

    – «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» 191–390 шақырым аралығы (Мичурино ауылы — РФ шекарасы);

    – «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» 426–587 шақырым аралығы (Кенжекөл ауылы — Абай облысының шекарасы); 

    – «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» 0–152 шақырым аралығы(Павлодар қаласы — РФ шекарасы);

    – «Павлодар — Шарбақты — РФ шекарасы» 0–112 шақырым аралығы (Павлодар қаласы — РФ шекарасы);

    – «Атамекен — Ақсу — Көктөбе — Курчатов» 25–220 шақырым аралығы(Ақсу қаласы — Абай облысының шекарасы);

    Абай облысы

    – «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 587–733 шақырым аралығында (Павлодар облысының шекарасы — Семей қаласы). 

    Айта кетейік, жолдарды 2026 жылғы 11 наурыз сағат 00:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Астана әуежайынан Алматы, Қостанай және басқа қалаларға ұшатын 20 рейс кейінге шегерілгенін жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
