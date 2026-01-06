KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:55, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты екі өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ауа райының нашарлауына байланысты бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.  

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    — 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 03:30–да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда барлық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі, — делінген хабарламада.

    Ақмола облысы:

    — «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автомобиль жолының 304-341 шақырым аралығындағы учаскесі (Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);

    Сондай-ақ 03:45–те «Көкшетау-Атбасар» 0-184 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан Атбасар қаласына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Солтүстік Қазақстан облысы:

    — «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автомобиль жолының 341-473 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Бескөл елді мекеніне дейін)

    Жолдарды бүгін, яғни 6 қаңтар сағат 07:30–да ашу жоспарланған.

    Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласуға болады.  

    Осыған дейін Ақтөбеде қатты желдің салдарынан бірнеше ауылда жарық өшкені туралы жаздық.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол жабылды Жол Қауіпсіздік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар