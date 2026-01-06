Ауа райына байланысты екі өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ауа райының нашарлауына байланысты бірнеше өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
— 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 03:30–да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда барлық көлік түрлері қозғалысына шектеу енгізіледі, — делінген хабарламада.
Ақмола облысы:
— «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автомобиль жолының 304-341 шақырым аралығындағы учаскесі (Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
Сондай-ақ 03:45–те «Көкшетау-Атбасар» 0-184 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан Атбасар қаласына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.
Солтүстік Қазақстан облысы:
— «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автомобиль жолының 341-473 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Бескөл елді мекеніне дейін)
Жолдарды бүгін, яғни 6 қаңтар сағат 07:30–да ашу жоспарланған.
Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласуға болады.
Осыған дейін Ақтөбеде қатты желдің салдарынан бірнеше ауылда жарық өшкені туралы жаздық.