KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:10, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ауа райына байланысты республикалық автожолдарда көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол көлік қозғалысына шектеу қойылғанына қатысты шұғыл ақпарат таратты.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    Бүгін, 9 желтоқсан сағат 20:00-де Ақмола облысында ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда дизель отынмен жүретін және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылады:

    Солтүстік Қазақстан облысы:

    - «Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол ө/п)» автожолының 341-367 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы - Келлеровка ауылы);
    - «РФ шекарасы (Екатеринбургке) – Алматы, Қостанай, Астана, Қарағанды арқылы» автожолының 834-856 шақырым аралығы (Чистополье ауылы - Ақмола облысының шекарасы);
    - «Жезқазған – Петропавл» автожолының 595-671 шақырым арылығы (Ақмола облысы шекарасы - Тоқсан Би ауылы);
    - «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық – РФ шек. (Бидайық ө/п)» автожолының 50-85 шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасы - Чкалов ауылы);
    - «Көкшетау – Рузаевка» автожолының 61-91 шақырым арылығы (Ақмола облысының шекарасынан - Саумалкөл ауылына дейін).

    Қостанай облысы:

    - «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласы - Ақмола облысының шекарасы).

    Қарағанды облысы:

    - «Астана – Қарағанды (айналма жолымен) – Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін);
    - «Астана – Қабанбай батыр – Нұра – Теміртау» автожолының 51-101 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Нұра елді мекеніне дейін).

    Жолды 2025 жылғы 10 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін ШҚО-да ауа райының күрт бұзылуына байланысты ертеңге дейін жолдар жабылғанын жазған едік.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Ақмола облысы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар