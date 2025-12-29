KZ
    Ауа райына байланысты тағы екі облыста көлік қозғалысы тоқтатылды

    АСТАНА. KAZINFORM — 29 желтоқсан күні сағат 02.30-да күн райының қолайсыздығына байланысты тиісті органдар 2 облыста республикалық маңызы бар жолдардағы көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізді. Бұл туралы ҚазАвтоЖол компаниясы хабарлады.

    жол жабылды
    Фото: Абай облысы ПД

    Ақтөбе облысы

    «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автомобиль жолының 5-234 шақырым аралығындағы учаскесі (Қарабұтық елді мекенінен Қостанай облысының шекарасына дейін); 

    Қостанай облысы

    «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автомобиль жолының 234-310 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасынан Адаевка ауылына дейін) жабық.

    Жолды 29 желтоқсан күні сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетейік, ауа райына байланысты кеше 28 желтоқсан күні түнде 4 өңірде жол қозғалысы шектелді.

