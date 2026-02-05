KZ
    11:32, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты үш облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ақмола облысы

    5 ақпан сағат 10:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автожолының 16-347 шақырым аралығындағы учаскесінде (Астана қаласы — Жақсы ауылы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылды. 

    Ұлытау облысы

    5 ақпан сағат 10:30-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолының 24-137 шақырым аралығында (Сәтпаев қаласы – Ұлытау кенті) барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу қойылды.

    Екі облыста жолды бүгін сағат 15:00-де ашу жоспарланған.

    Солтүстік Қазақстан облысы

    5 ақпан сағат 11:30-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық – РФ шек. (Бидайық ө/п)» автожолының 85-280 шақырым аралығында (Чкалов ауылы – Бидайық ауылы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады. 

    Жолды 6 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Айта кетелік бүгін елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық екенін жазған едік

