23:31, 13 Қараша 2025 | GMT +5
Ауа райының бұзылуына байланысты Абай облысында жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Абай облысында көлік қозғалысын шектеуге қатысты шұғыл ақпарат жариялады.
14 қараша сағат 00:00-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрі қозғалысына шектеу қойылады:
- «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 778-960 шақырым аралығындағы учаскесі (Аягөз қаласы - Жанаөзен ауылы).
Жолды 2025 жылғы 14 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Айта кетейік, ШҚО-да боранға байланысты жолдардың бірі көліктің барлық түрі үшін жабылды.