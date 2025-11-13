KZ
    Ауа райының бұзылуына байланысты Абай облысында жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Абай облысында көлік қозғалысын шектеуге қатысты шұғыл ақпарат  жариялады.

    3 облыста көлік қозғалысы шектеле
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    14 қараша сағат 00:00-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрі қозғалысына шектеу қойылады:

    - «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 778-960 шақырым аралығындағы учаскесі (Аягөз қаласы - Жанаөзен ауылы).

    Жолды 2025 жылғы 14 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, ШҚО-да боранға байланысты жолдардың бірі көліктің барлық түрі үшін жабылды.

     

    Эльмира Оралбаева
