KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:48, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ауа райының бұзылуына байланысты бірқатар облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM —  ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    2026 жылғы 10 наурыз сағат 20:30-да ауа райының бұзылуына байланысты барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Абай облысы:  - «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолының 615–967 шақырым аралығы (Жетісу облысы — с. Калбатау); - «Қарағанды — Аягөз — Тарбағатай — Боғас» автожолының 528–704 шақырым аралығы (с. Баршатас — г. Аягөз); - «Қарағанды — Аягөз — Тарбағатай — Боғас» автожолының 707–941 шақырым аралығы (г. Аягөз — с. Богас); - «Таскескен — Бахты — Қытай шекарасы» автожолының 0–75 шақырым аралығы (с. Таскеске бұрылысы — Алматы — Өскемен автожолы бойымен с. Урджар дейін);

    Жетісу облысы:  - «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолының 561–615 шақырым аралығы (г. Ушарал — Абай облысы шекарасы);

    Алматы облысы - «Көкпек — Кеген — Қырғыз Республикасының шекарасы (Түп) — Жалаңаш — Саты — Құрметті (Көлсай көліне кіреберіс жолымен)» автожолының 0 — 89 шақырым аралығы (автожолға бұрылыс — Көлсай көлі); - «Көкпек — Кеген — Қырғыз Республикасының шекарасы (Түп)» автожолының 0 — 72 шақырым аралығы (Көкпек ауылы — Кеген ауылы).

    Батыс Қазақстан облысы:  «Орал — Тасқала — РФ шекарасы» автожолының 4 — 104 шақырым аралығында (Орал қаласы — РФ шекарасы) жүк және қоғамдық көлік түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі.

    Қостанай облысы: - «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 340 — 377 шақырым аралығы (Арқалық қаласы — Ақмола облысының шекарасы).

    Ақмола облысы: - «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолының 377 — 440 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасы — Державинск қаласы).

    Жолды 2026 жылғы 11 наурыз сағат 8:00 және 9:00-де ашу жоспарланған.

    Айта кетелік Астанада бірінші ауысымның 0-11 сынып оқушылары мен студенттер онлайн оқиды

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол жүргізуші Жол жабылды
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум