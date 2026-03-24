Ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше республикалық жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – 24 наурызда ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде көліктің барлық түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.
24 наурыз күні сағат 19:40-та енгізілген шектеуге сәйкес, Ақмола және Қарағанды облыстарындағы мына жолдар жабылды:
Ақмола облысында:
– «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 30-92 шақырымы (Жібек жолы төлем қабылдау пункті – Қарағанды облысының шекарасы).
Қарағанды облысында:
– «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 92-164 шақырымы (Ақмола облысының шекарасы – Теміртау төлем қабылдау пункті);
– «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз» автожолының 17-217 шақырымы (Қарағанды қаласы – Қарқаралы қаласы).
Сонымен қатар 24 наурыз сағат 20:00-ден бастап тағы бірқатар учаскеде қозғалыс тоқтатылды.
Қарағанды облысында:
– «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 970-1135 шақырымы (Қарағанды қаласы – Павлодар облысының шекарасы).
Павлодар облысында:
– «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырымы (Қарағанды облысының шекарасы – Шідерті кенті).
Алдын ала мәлімет бойынша, аталған жолдарды 25 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.
Жол жағдайы туралы қосымша ақпаратты 1403 байланыс орталығына хабарласып білуге болады.
Айта кетейік, таңертең республика бойынша қай жолдар жабық екені хабарланған.