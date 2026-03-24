    20:27, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше республикалық жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 24 наурызда ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде көліктің барлық түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    24 наурыз күні сағат 19:40-та енгізілген шектеуге сәйкес, Ақмола және Қарағанды облыстарындағы мына жолдар жабылды:

    Ақмола облысында:
    – «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 30-92 шақырымы (Жібек жолы төлем қабылдау пункті – Қарағанды облысының шекарасы).

    Қарағанды облысында:
    – «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 92-164 шақырымы (Ақмола облысының шекарасы – Теміртау төлем қабылдау пункті);
    – «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз» автожолының 17-217 шақырымы (Қарағанды қаласы – Қарқаралы қаласы).

    Сонымен қатар 24 наурыз сағат 20:00-ден бастап тағы бірқатар учаскеде қозғалыс тоқтатылды.

    Қарағанды облысында:
    – «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 970-1135 шақырымы (Қарағанды қаласы – Павлодар облысының шекарасы).

    Павлодар облысында:
    – «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырымы (Қарағанды облысының шекарасы – Шідерті кенті).

    Алдын ала мәлімет бойынша, аталған жолдарды 25 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Жол жағдайы туралы қосымша ақпаратты 1403 байланыс орталығына хабарласып білуге болады.

    Айта кетейік, таңертең республика бойынша қай жолдар жабық екені хабарланған.

    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
