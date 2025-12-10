Ауа райының бұзылуына байланысты екі облыста жол жабылды
АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Маңғыстау және Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
– 2025 жылғы 10 желтоқсан сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылады:
- «Форт-Шевченко – Таушық – Шетпе» автожолының 91-161 шақырым аралығы (Таушық ауылы – Шетпе ауылы);
- «Ақтау – Құрық» автожолының 13-72 шақырым аралығы (Ақтау қаласы – Құрық ауылы), - делінген хабарламада.
Жолды 2025 жылғы 10 желтоқсан сағат 22:00-де ашу жоспарланған. Сонымен қатар Жетісу облысында көлік қозғалысы шектелді.
Бүгін сағат 15:30-да ауа райының бұзылуына байланысты «Үшарал – Достық» автожолының 10-164 шақырым аралығындағы учаскесінде (Үшарал қаласы – Достық ст.) көліктердің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады.
Жолды 2025 жылғы 11 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Айта кетейік, Алматы әуежайында ауа райына байланысты рейстер кешігіп жатыр.