    17:35, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Ауа райының бұзылуына байланысты үш облыста жол жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол көлік қозғалысына шектеу қою туралы шұғыл ақпарат жариялады.

    3 облыста көлік қозғалысы шектеле
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Павлодар облысында ауа райының бұзылуына байланысты келесі облыстарда көліктің барлық түрінің қозғалысына 2025 жылғы 9 қараша сағат 20:00-де шектеу қойылады:

    Абай облысы:

    - «ҚХР-Майқапшағай-Қалбатау-Семей-Павлодар-РФ шекарасы» автожолының 587-733 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы - Семей қаласы).

    Ақмола облысы:

    - «Астана - Шідерті - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» автожолының 16-200 шақырым аралығы (Астана қаласы - Павлодар облысының шекарасы);

    Қарағанды облысы:

    - «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды – Шідерті» автожолының 1067-1135 шақырым аралығы (Молодежный ауылы - Павлодар облысының шекарасы);

    - «Қалқаман - Баянауыл - Үміткер – Ботақара» автожолының 231-324 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы - Ботақара ауылы).

    Жолды 2025 жылғы 10 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, Астанада ауа райына байланысты әуе рейстері кешігіп жатыр.

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
