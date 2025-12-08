KZ
    22:31, 08 Желтоқсан 2025

    Ауа райының нашарлауына байланысты Алматы облысында жол жабылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол Алматы облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Движение транспорта ограничили на трассах области Улытау
    Фото: Pexels

    2025 жылғы 8 желтоқсан сағат 22:00-де ауа райының нашарлауына байланысты «Астана - Қарағанды - Алматы» автожолының 2295-2436 шақырымы аралығында (Қаншеңгел ауылынан Ақсай ауылына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізілді, - делінген хабарламада.

    Жолды 2025 жылғы 9 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін ауа райына байланысты Қызылорда облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жазған едік.

    ҚазАвтоЖол Алматы Ауа райы Алматы облысы Жол
    Эльмира Оралбаева
