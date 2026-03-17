    21:34, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ауаны шектен тыс ластаған екібастұздық ЖЭО қомақты айыппұл арқалады

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Павлодар облысы бойынша экология департаменті «Energy Solutions Center» ЖШС-не жоспарлы тексеру жүргізіп, бірқатар заң бұзушылықты анықтаған.

    «Energy Solutions Center» ЖШС
    Фото: Валерий Бугаев

    Тексеру барысында атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары бойынша белгіленген нормативтердің асып кеткені белгілі болған. Сондай-ақ шығарындыларды бақылаудың автоматтандырылған мониторинг жүйесінің жұмыс істемейтіні және газтазарту жабдықтарына күрделі жөндеу жүргізілгенін растайтын құжаттардың жоқтығы анықталды.

    — Тексеру нәтижелері бойынша кәсіпорынға анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама беріліп, орындалу мерзімі 2026 жылғы 1 сәуірге дейін белгіленді. «Energy Solutions Center» ЖШС әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 2,5 млн теңге көлемінде айыппұл салынды, — деп хабарлады өңірлік экология департаментінен.

    Бұған дейін экология департаменті Екібастұз кеніштеріне айыппұл салған еді

    Мұрат Аяған
