    16:21, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Аудандық сот судьяларын тағайындаудың жаңа тәсілі енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда сот жүйесін жаңарту аясында аудандық соттарға судья тағайындаудың жаңа тәсілі енгізілді. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде ҚР Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі Салтанат Жүніспекова мәлімдеді.

    Фото: Мұхтар Холдорбеков / Kazinform

    – Бұрын бос орындар көбіне жұмыс істеп жүрген судьяларды ауыстыру арқылы толтырылатын. Бұл кадр тапшылығын азайтпайтын. Қазір жаңа кандидаттарға, соның ішінде Сот төрелігі академиясының түлектеріне басымдық беріліп отыр, – деді Салтанат Жүніспекова.

    Оның айтуынша, жаңа тәсіл кадр құрамын жаңартуға мүмкіндік берген.

    – Соның нәтижесінде аудандық соттарға тағайындалғандар арасында жұмыс істеп жүрген судьялардың үлесі 31%-дан 14%-ға дейін азайды. Бұл жаңа судьялардың көбірек тағайындала бастағанын көрсетеді, – деді ол.

    Сонымен қатар кәсіби дайындықтан өткен судьялардың үлесі артқан.

    – 2024 жылы Академия түлектері 537 адам немесе 28,7% болса, 2025 жылдың соңында бұл көрсеткіш 583 судьяға, яғни 31%-ға жетті. Олардың 65-і сот төрағасы қызметін атқарып отыр, – деді Салтанат Жүніспекова.

    Іріктеу үдерісі ашық бола түсті. Қатысушылар тізімі жарияланып, 3500-ден астам пікір түсті. Конкурс нәтижелері онлайн көрсетіліп, барлық кезеңнің қорытындысы ашық жарияланып отыр.

    – Сонымен қатар заң саласы өкілдеріне түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 2025 жылы өткен онлайн семинарларға 13 мыңнан астам адам қатысты. Соның нәтижесінде бір бос орынға орта есеппен 12 үміткерден келді, – деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін 2025 жылғы 1 шілдеден бастап Астанада кассациялық соттар жұмысын бастағаны хабарланған болатын.

     

    Венера Жоламанқызы
