    10:26, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Әуе компаниялары қандай жағдайда мүгедектігі бар жандарға жеңілдік ұсынады

    АСТАНА. KAZINFORM – Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев әуе компаниялары мүгедектігі бар адамдарға қандай жағдайда жеңілдік ұсынатынын айтты.

    - Авиация саласында әуежайлардың қолжетімділік деңгейі көтеріліп жатыр. Олар негізгі элементтермен қамтамасыз етілген. 10 әуежайда мүгедектерге қызмет көрсету үшін 13 амбулифт бар, - деді ол Үкімет отырысында.

    Министр биыл Шымкент, Семей, Ақтау, Орал, Талдықорған, Жезқазған қалаларындағы әуежайларда да амбулифт орнатылатынын айтты.

    - Әуекомпаниялар ерікті негізде корпоративтік бағдарламалар бойынша авиабилеттерге жеңілдіктер береді, - деді Нұрлан Сауранбаев.

    Сондай-ақ, бүгінгі Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды. 

    Есімжан Нақтыбай
