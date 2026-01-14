Әуе қорғанысы күштері былтыр 12 мың сағаттан астам оқу-жаттығу ұшуларын орындаған
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа оқу жылында Қарулы Күштердің Әуе қорғанысы күштерінің авиациялық бөлімдері оқу-жаттығу ұшуларын орындауға кірісті. 2025 жылы экипаждардың жалпы ұшу уақыты 12 мың сағаттан асты және бұл көрсеткіш жыл сайын артып келеді. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады.
Оқу-жаттығу іс-шаралары ұшу экипаждары, инженерлік-техникалық құрам және қамтамасыз ету бөлімшелерінің кәсіби деңгейін арттыруға бағытталған. Бағдарламаға тренажерларда сабақтар өткізу, қауіпсіздік талаптарының орындалуын тексеру, штаттан тыс жағдайларда әрекет ету дағдыларын жетілдіру, ұшу құрамының, ұшуды басқару топтарының және авиациялық техниканың дайындығын бақылау кіреді.
Ұшу барысында экипаждар әуе шайқасын жүргізудің заманауи әдістерін меңгеріп, жерүсті және теңіз нысандарына авиациялық соққылар жасау тәжірибесін жетілдіреді. Әсіресе әуе барлауын жүргізу және радиоэлектрондық күрес құралдарын қолдану мәселелеріне басымдық беріледі.
19132 әскери бөлімінің штаб бастығы подполковник Тимур Сандыбаевтың айтуынша, бұл іс-шаралар жоғары жауынгерлік дайындық деңгейін сақтау және жаңа тактикалық тәсілдерді уақтылы енгізу үшін маңызды.
Ұшу экипаждары десантты тасымалдау және түсіру, шартты түрде жараланғандарды эвакуациялау, іздестіру-құтқару операцияларын қамтамасыз ету, сондай-ақ әртүрлі жүктерді, оның ішінде сыртқы аспаға бекітілген жүктерді тасымалдау міндеттерін орындайды. Ұшу тапсырмаларының орындалуын объективті бақылау материалдары негізінде нұсқаушылар қадағалайды. Ұшулар күрделі метеорологиялық жағдайларда, соның ішінде көріну шектеулі, жауын-шашынды және ауа температурасының күрт өзгеру жағдайларында өтеді.
Таулы аймақтарда ұшу құбылмалы жел ағындары мен атмосфералық қысымның өзгеруіне байланысты қиындықтар туғызады, ал су үстінде визуалды бағдарлардың болмауы ұшу сапасына әсер етеді. Түнгі уақытта ұшқыштар түнгі көру құралдарын пайдаланады, жасырын әрекет элементтерін пысықтау кезінде борттық жарық шамдары өшірілген күйде ұшады. Әуе қорғанысы күштерінде авиациялық бөлімдердің жауынгерлік даярлығына бөлінетін уақыт жыл сайын тұрақты түрде артып келеді.
Бұған дейін Президент Қорғаныс министріне әскери және құқықтық тәртіпті күшейту жөнінде нақты міндеттер жүктегенін жазған едік.