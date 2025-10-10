KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    05:40, 10 Қазан 2025

    Ауғанстан астанасында қатты жарылыстар болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауғанстан астанасы Кабулдың орталығында екі қатты жарылыс болды, деп хабарлайды Синьхуа.

    Ауғанстан астанасында қатты жарылыстар болды
    Фото: Amu.tv

    Жарылыстардың толқыны қытайлық агенттіктің резиденциясында сезілген.

    Кабул тұрғындары әлеуметтік желілерде жарылыстарды естігенін жарыса жазды. 

    Жергілікті тұрғындар мен шетелдіктер қауіпсіз жерлерді паналаған. Ауғанстан билігі әзірге ешқандай ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Сондай-ақ зардап шеккендер туралы ақпарат түспеді.

    Бұған дейін Ауғанстанда автобус сайға құлап, 15 адам зардап шекті.

    Әлем жаңалықтары Жарылыс Тұрғын Ауғанстан Қауіпсіздік
    Динара Маханова
    Автор
