Ауғанстан мен Пәкістан атысты тез арада тоқтату туралы келісімге келді
АСТАНА. KAZINFORM – Тараптар Кабул мен Исламабад арасында бейбітшілік орнатып, тұрақтылықты нығайту мақсатында арнайы механизмдер құру жөнінде де келісімге келе алды, деп хабарлайды Kazinform ТАСС-қа сілтеме жасап.
Ауғанстан мен Пәкістан өкілдері 18 қазанда Дохада Катар мен Түркияның арағайындығымен өткен келіссөздер аясында шекарадағы атысты дереу тоқтату туралы уағдаласты.
— Келіссөз раунды барысында тараптар атысты дереу тоқтату және екі ел арасында бейбітшілік орнату мен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған механизмдер құру жөнінде келісімге келді, — делінген Катар СІМ-нің X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған мәлімдемеде.
Еске сала кетсек, бұған дейін Пәкістан Дохада Ауғанстанмен келіссөз жүргізуге ниетті екенін мәлімдеген.
Ал оған дейін екі тарап атысты 48 сағатқа тоқтатуға келіскен.