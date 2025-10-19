KZ
    Ауғанстан мен Пәкістан атысты тез арада тоқтату туралы келісімге келді

    АСТАНА. KAZINFORM – Тараптар Кабул мен Исламабад арасында бейбітшілік орнатып, тұрақтылықты нығайту мақсатында арнайы механизмдер құру жөнінде де келісімге келе алды, деп хабарлайды Kazinform ТАСС-қа сілтеме жасап.

    Пәкістан Дохада Ауғанстанмен келіссөз жүргізуге ниетті екенін мәлімдеді
    Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Esfera

    Ауғанстан мен Пәкістан өкілдері 18 қазанда Дохада Катар мен Түркияның арағайындығымен өткен келіссөздер аясында шекарадағы атысты дереу тоқтату туралы уағдаласты.

    — Келіссөз раунды барысында тараптар атысты дереу тоқтату және екі ел арасында бейбітшілік орнату мен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған механизмдер құру жөнінде келісімге келді, — делінген Катар СІМ-нің X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған мәлімдемеде.

    Еске сала кетсек, бұған дейін Пәкістан Дохада Ауғанстанмен келіссөз жүргізуге ниетті екенін мәлімдеген.

    Ал оған дейін екі тарап атысты 48 сағатқа тоқтатуға келіскен.

