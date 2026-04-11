Ауғанстандағы демалыс орнында қарулы шабуылдан кемінде төрт адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Ауғанстанның батысындағы Герат провинциясында орналасқан демалыс аймағында белгісіз қарулы адамдардың шабуылы салдарынан кемінде төрт адам қаза тапты, деп хабарлайды BBC.
Ресми мәліметтерде қаза тапқандар саны әртүрлі көрсетілген. Талибтердің ішкі істер министрлігі жеті адамның көз жұмғанын хабарласа, провинциялық билік төрт адамның қаза тапқанын мәлімдеді.
Оқиға жұма күні Герат провинциясының Энджил ауданындағы Дех Мехри ауылы маңында болған. Әдетте бұл демалыс орны жұма күндері адамға лық толады.
Ішкі істер министрлігінің өкілі белгісіз қарулы адамдардың мотоциклмен келіп, бейбіт тұрғындарға оқ жаудырғанын айтты. Жергілікті дәрігердің айтуынша, шабуыл құрбандары негізінен шиит бағытындағы хазар этносының өкілдері болған. Оның сөзінше, адамдар жергілікті қасиетті орында сауық құрған.
Дегенмен дәрігер ресми деректен жоғары көрсеткішті атап, 12 адамның қаза тауып, тағы 12 адамның жараланғанын жеткізді.
Гераттағы талибтер үкіметінің ақпарат және мәдениет басқармасының басшысы Ахмадулла Муттаки оқиғаның жергілікті уақытпен шамамен сағат 15:00-де болғанын айтты. Оның мәліметінше, аймақтық ауруханаға төрт адамның мәйіті мен 15 жаралы жеткізілген, олардың арасында екі әйел бар. Кейбір зардап шеккендердің жағдайы ауыр.
Ал қауіпсіздік күштері күдіктіні ұстағаны хабарланды. Әзірге бұл шабуыл үшін ешбір топ жауапкершілікті өз мойнына алған жоқ.
Шииттер, негізінен хазар этникалық тобының өкілдері, Ауғанстанда азшылықты құрайды және бұған дейін бірнеше рет қудалауға ұшыраған.
