«Ауыл аманаты» бағдарламасына қатысу талаптары өзгерді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында биыл «Ауыл аманаты» бағдарламасын іске асыру аясында өңір тұрғындарынан жалпы сомасы 1,3 млрд теңгеге 134 өтінім қабылдады.
Бағдарлама операторы «Солтүстік» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының мәліметінше, бүгінде 43 жоба қаржыландырылып, 478 млн теңге бөлінген.
– Қолдау тапқан жобалардың қатарында мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, туризм саласы, балық өнімдерін қайта өңдеу, жиһаз дайындауға арналған жабдық сатып алу, сондай-ақ автожуу қызметін ашу сияқты бастамалар бар. Бағдарламаға облыстың барлық аудандарының тұрғындары қатысып отыр. Жалпы алғанда, «Ауыл аманаты» бағдарламасын жүзеге асыру үшін биыл өңірге республикалық бюджеттен 1,5 млрд теңге бөлінген, - дейді корпорацияның бөлім басшысы Талғат Жұмабеков.
Маманның айтуынша, биыл бағдарламаға қатысу талаптары өзгерген. Енді микрокредит алуға жұмыссыздар, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, уақытша жұмыс істемейтін жеке кәсіпкерлер, отбасылық кәсіпкерлікте ақысыз еңбек ететін тұлғалар, сондай-ақ жеке қосалқы шаруашылықта өнім өндіріп, оны сатумен немесе айырбастаумен айналысатын, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен азаматтар үміткер бола алады.
– Микронесие алуға рұқсат берілгеннен кейін бағдарламаға қатысушы мемлекеттік кірістер органдарында жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс. Сонымен бірге, несие шартының бүкіл мерзімі ішінде осы мәртебені сақтауы міндетті. Кәсіпкерлік қызмет несие алушы тіркелген мекенжай бойынша жүзеге асырылуы керек. Бағдарлама шарттарына сәйкес, берілген қаражатқа ғимараттар мен тұрғын үйлерді сатып алу немесе салуға, оларды кейін жалға беруге, жеңіл автокөлік алуға, жақын туыстардан ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуға, сондай-ақ көтерме және бөлшек саудамен айналысуға тыйым салынады, - дейді Талғат Жұмабеков.
Өтініш берушілерге ең көбі – 2 500 АЕК-ке дейін, яғни 10,8 млн теңгеге дейін несие беріледі. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамыту жобаларына максималды 8 000 АЕК-ке дейін, яғни 34,6 млн теңгеге дейін қаржыландыру қарастырылған.
Несие ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнес түрлері үшін 5 жылға дейін, ал ауыл шаруашылығы мен өнімді қайта өңдеу саласындағы жобалар үшін 7 жылға дейін беріледі. Негізгі қарызды өтеуге жеңілдік кезеңі микронесие мерзімінің 12 айынан аспайды.
Бұған дейін Қанат Бозымбаев «Ауыл аманаты» бойынша жеңіл несиені жеделдетуді тапсырған еді.