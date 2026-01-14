Ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасы алшақтығын азайту үшін не істелініп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасы алшақтығын азайту үшін не істелініп жатқанын айтты.
— Мемлекет басшысының 2025 жылғы Жолдауында берген тапсырмасының аясында ауылдық және қалалық мектептердің арасындағы білім сапасы алшақтығын қысқарту мақсатында «Qazaq Digital Mektebi» моделі әзірленді. Сонымен қатар министрлікпен (Оқу-ағарту министрлігі) «Ауыл мектебі — сапа алаңы» ауыл мектептеріндегі білім сапасын арттыруға бағытталған жобалар іске асырылуда. Жоба аясында мемлекет, жеке сектор және қоғамдық қорлардың қатысуымен бірнеше өңірде жүйелі жұмыстар жүргізілуде, — деді вице-премьер.
Мәселен, оның мәліметінше, 2023-2024 оқу жылында Ақтөбе облысында «Цифрлық технологияларды пайдаланып, Ақтөбе облысының шағын жинақты ауылдық мектептерінің әлеуетін дамыту» жобасына бес пән (ағылшын тілі, физика, химия, математика, биология) бойынша 134 шағын жинақты мектеп (5 304 білім алушы, 223 педагог) қатысты. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы жоғарылады (ағылшын тілі — 3,7%, физика — 2,4%, химия — 2,7%, математика — 5,1%, биология — 4,1%). Бүгінгі күні пилоттық жоба басқа өңірлерге таратылды.
— Жалпы қазіргі кезде жобамен еліміздің 17 өңіріндегі 299 тірек және 1 122 шағын жинақты мектептер қамтылды. Сондай-ақ жобаны тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және ауыл мектептерінің білім сапасын арттыру үшін «Ауыл мектебі — сапа алаңы» тұжырымдамалық тәсілдері әзірленді, — деді ол.
Вице-премьер 2023-2024 оқу жылында Алматы облысында 50 мектепті қамтитын жаратылыстану-математикалық бағыт пәндері бойынша білім сапасын арттыру мақсатында «Білім-инновация» лицейлерінің тәжірибесіне негізделген жоба «Қазақстан халқына» қорының қаржылай қолдауымен жүзеге асырылғанын айтады.
— Жобаны іске асыру барысында физика, химия және биология оқу кабинеттерін практикалық сабақтар мен зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін заманауи жабдықтармен жарақтандыру, педагогтердің біліктілігін арттыру, оқушыларды пәндік олимпиадаларға дайындау бойынша жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде 3 847 педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтті, жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндер бойынша оқушылардың үлгерімі (физика — 10%, химия — 6%, биология — 9%), республикалық пәндік олимпиадада жүлделі орындарға (1 — алтын медаль, 4 — күміс медаль, 3 — қола медаль) ие болған оқушылардың үлесі артты, — деді Аида Балаева.
Бұған дейін елімізде орта білім сапасын тәуелсіз бағалайтын ұлттық зерттеу орталығын құру мәселесі пысықталатынын жазған едік.