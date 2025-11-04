Ауылдарда 130 спорт залы салынып жатыр – Спорт министрі
АСТАНА. KAZINFORM — Ауылдарда 130 спорт залы салынып жатыр. Бұл туралы Үкімет отырысында Спорт және туризм министрі Ербол Мырзабосынов айтты.
- Ауылдық спорттық инфрақұрылымды дамытуда «Қазақстан халқына» қоғамдық қоры маңызды рөл атқарады. «Ауылда спорттық инфрақұрылымды дамытуға жәрдемдесу» жобасы аясында 12 өңірде ангар үлгісіндегі 23 модульдік спорт залы жылдың соңына дейін салынады. «Балалар спорт залдары» жобасы бойынша 130 спорт залы салынып, қажетті құралдармен жабдықталды. Президенттің тапсырмасына сәйкес, әкімдіктермен бірлесіп, жекеменшік балаларды дамыту орталықтарының тәжірибесі барлық өңірге таратылуда, - деді министр.
Оның дерегінше, қазіргі уақытта Қосшы қаласында көпбейінді комьюнити-орталық, Павлодарда «Alash Club» жеке оқу орталығы, Қарағандыда «Apex Education Center», Алматыда «Оқушылар сарайы» пайдалануға берілді.
- Министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, жеке инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік арқылы жобаларды кеңейту жөніндегі жол картасын бекітті, - деді ол.
Оның дерегінше, еліміздің өңірлерінде 14 жаңа стадион салу қажет.