Ауыр жүк көліктеріне қойылған шектеу құрылыс саласына кері әсер етіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде ауыр жүк көліктеріне қойылған шектеу құрылыс саласына да кері әсер етіп жатыр.
— Өкінішке қарай, еліміздегі ірі жүк көліктеріне, жүк тасымалына, соның ішінде автобетон араластырғыштарға қатысты қалыптасқан жағдай бизнес пен көлік қызметтерінің, жалпы құрылыс саласы мен бүкіл индустрияның дамуына үлкен кедергі келтіріп отыр. Мәселе мынада: бүгінде 10 текше метрлік бетон тасымалдайтын миксерлерді, яғни автобетон араластырғыштарды пайдалануға және тасымалдауға іс жүзінде тыйым салатын талаптар бар. Сонымен қатар, оське түсетін жүктемесі жоғары көліктерді қолдануға да шектеулер енгізілген. Демек бұл саланың одан әрі дамуына үлкен қауіп төндіреді. Себебі электронды салмақ өлшеу жүйелері енгізілгеннен кейін елімізде инертті материалдардың бағасы айтарлықтай өсті. Мысалы, Астана қаласында кейбір материалдардың құны екі, тіпті үш есеге дейін қымбаттады, — дейді «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы «Құрылыс және жер қатынастары» саласық кеңесінің төрағасы Вячеслав Лазаров.
Спикердің айтуынша, алдағы уақытта мектептер мен аурухана құрылысы азаюы мүмкін.
— Бетонның бағасы, бетон тасымалдау құны және ірі жүк көліктерін пайдалану шығындары да бірнеше есе артты. Бұл жағдай мемлекеттік жобалардың, соның ішінде бюджет қаражатына мектептер мен ауруханалар салу жобаларының жүзеге асырылуына тікелей қауіп төндіреді. Өйткені құрылыс құнының өсуі, ал бетон — кез келген құрылыста негізгі материал, жалпы сметалық құнды кемінде 5-7 пайызға арттырады. Бұл нені білдіреді? Алдыңғы жылдармен салыстырғанда салынатын мектептер мен ауруханалардың саны азаюы мүмкін. Сонымен қатар, құрылыс жұмыстарының қарқыны да бәсеңдейді. Себебі 10 текше метрлік көлікпен бір рейсте көбірек бетон жеткізу бір басқа, ал 3 текше метрден үш рейс жасау мүлде басқа. Мұндай жағдайда құрылыс мерзімдерінің созылып кетуі әбден мүмкін, — дейді маман.
Айта кетейік, елімізде соңғы 11 айда 1 млрд 764 млн жолаушы тасымалданған.