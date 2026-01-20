Australian Open: Елена Рыбакина бастапқы кездесуін жеңіспен аяқтады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатын сәтті бастады.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемдік рейтингіде 100-орындағы словениялық Кайя Юванмен шеберлік байқасты.
Рыбакина бірінші партияны брейкпен тәмамдады – 6:4.
Екінші сетте есеп 2:1 болған мезетте Елена брейк жасай білді – 3:1. Ақыры матчты эйспен түйіндеді – 6:3.
Бір сағат 12 минутқа созылған бәсеке барысында қазақстандық спортшы 5 эйспен бірге 2 брейк-пойнттан шашау шығарған жоқ. Юван 2 эйспен шектелді.
Елена Рыбакина үшінші айналымға өту үшін әлемнің 77-ракеткасы, франциялық, түбі ресейлік Варвара Грачевамен таласады. Ол бастапқы кездесуінде рейтингіде 83-сатыдағы швейцариялық Виктория Голубичті қапы қалдырды - 6:1, 2:6, 6:1.
Қазақстандық теннисшінің 2023 жылы Аустралия ашық чемпионатының финалында ойнағаны белгілі. Өткен жылы Е.Рыбакина төртінші айналымда кейін чемпион атанған америкалық Мэдисон Кизға жол берген еді.
Ерлер арасында жұптық сында қазақстандық теннисшілердің жолы болмады.
Александр Бублик – Александр Шевченко алғашқы айналымда бразилиялық Марсело Демолинер – нидерландылық Жан-Жульен Ройеден небәрі 59 минутқа созылған матчта 3:6, 2:6 есебімен жеңіліп қалды.
Сондай-ақ біраз үзілістен кейін кортқа қайта оралған Александр Недовесов – Андрей Голубев аргентиналықтар Томас Мартин Этчеверри – Камило Уго Карабельеге есе жіберді – 3:6, 4:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын теннистен Билли Джин Кинг кубогында Қазақстан құрамасының Канадамен кездесетінін жазған едік.