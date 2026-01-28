KZ
    Australian Open: Рыбакина әлемнің 2-ракеткасын ұтып, жартылай финалға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының жартылай финалына шықты.

    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 2-ракеткасы, Польша өкілі Ига Швентекке тап келді.

    Азулы қарсыластар осыған дейін өзара 11 рет кездесіп, соның алтауында Швентек жеңген еді.

    Бұл жолы теннисшілер ойынды брейк алмасумен бастады. Дегенмен есеп 6:5 болған мезетте Рыбакина брейк жасай білді – 7:5.

    Екінші сетте Елена бірден алға кетті – 2:0. Содан кейін бет қаратпай, матчты эйспен түйіндеді – 6:1.

    Бір сағат 35 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 11 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Швентек 3 эйс, 1 брейкпен (4 брейк-пойнт) шектелді.

    Осылайша, қазақстандық теннисші спорттық жолында екінші рет Аустралия ашық чемпионатының жартылай финалына жолдама алды.

    Елена Рыбакина финалға шығу үшін америкалықтар, әлемнің 4-ракеткасы Аманда Анисимова немесе рейтингіде 6-орындағы Джессика Пегуланың жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Елена Рыбакина әлемнің екінші ракеткасын жеңе ала ма, соны жазған едік.

