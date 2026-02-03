Аустралия балалардың қатерлі ісігіне қарсы вакцинаны сынақтан өткізетін алғашқы ел болмақ
АСТАНА. KAZINFORM – Осы жылдың соңында Аустралия бойынша сегіз ауруханада өлімге әкелетін мидың қатерлі ісігіне шалдыққан балаларға арналған жеке вакцинаның әлемдегі алғашқы сынақтары басталады, деп хабарлайды Kazinform.
Квинсленд университеті мен Оңтүстік Аустралия денсаулық сақтау және медициналық зерттеулер институты (SAHMRI) жүргізіп отырған клиникалық зерттеу қатерлі ағзаның иммундық жүйесін ісік жасушаларымен күресуге ынталандыру үшін мРНҚ-медицинасын пайдаланады, деп жазды ABC News.
Денсаулық жағдайына қатысты «болжамы нашар» шамамен 70 бала қатысатын төрт жылдық зерттеу эксперименттік емнің қауіпсіздігі мен тиімділігін тексереді.
Зерттеудің ғылыми жетекшісі Квинсленд университетінен (UQ) Брэндон Уэйнрайт әрбір баладан алынған ісік үлгілерінің генетикалық секвендеуден өткізілетінін және терапия нысанасы ретінде пайдаланылуы мүмкін жеке ісік маркерлері бағаланатынын мәлімдеді.
Содан кейін әрбір бала зерттеуге енгізілгеннен кейін шамамен сегіз апта ішінде жеке вакцина дайындалады.
Балалар миының қатерлі ісігін зерттеуге 30 жыл арнаған профессор Уэйнрайт сынақтарға «емдеудің барлық басқа нұсқаларын толығымен пайдаланған» балалар қатыса алатынын айтты.
- Бұл аурулар клиникалық сынақтар басында өте күрделі болғандықтан біз кез келген жеке пациентті емдеуді бастағаннан кейін 12 ай ішінде реакция байқалғанын білетін боламыз, - деді ол.
Квинсленд университеті жанындағы Фрейзер институтының профессоры Уэйнрайт канадалық мРНҚ препараттарын әзірлеуші Providence Therapeutics компаниясымен және басқа серіктестермен бірлесіп балалар миының қатерлі ісігін емдеу үшін бұл технологияны пайдалану бойынша жұмыс істеп келеді.
Ол қатерлі ісікке қарсы жекелендірілген мРНҚ вакциналары ұйқы безі қатерлі ісігі және меланомаға шалдыққан ересектерде перспективалы нәтижелер көрсеткенін айтты.
Профессор Уэйнрайт балалардағы ми ісіктері иммундық жүйеден жалтара алғанын және емдеуді бастамас бұрын оларды анықтау қажет екенін мәлімдеді.
