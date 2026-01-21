Аустралия жағажайлары акула шабуылдарына байланысты жабылды
АСТАНА.KAZINFORM - Аустралияның шығыс жағалауы бойындағы ондаған жағажай, соның ішінде Сиднейдегі жағажайлар да, соңғы екі күнде акулалардың төрт рет шабуыл жасауына байланысты сейсенбі күні жабылды.
АЗЕРТАДЖ агенттігінің хабарлауынша, Сиднейден шамамен 400 шақырым солтүстікте орналасқан Порт-Маккуори маңындағы жағажайлар серфингпен айналысып жүрген ер адамға акула шабуыл жасағаннан кейін жабылған. Денсаулық сақтау органдарының мәліметінше, ол қазір ауруханада, жағдайы тұрақты.
Surf Life Saving New South Wales (NSW) ұйымының атқарушы директоры Стивен Пирстің айтуынша, қазіргі кезеңде жағажайларға бармау ұсынылады.
- Судың сапасы өте нашар, бұл акулаларының белсенділігіне аса қолайлы жағдай жасап отыр, – деді Пирс.
Жағажайлардың жабылуы Оңтүстік жартышарда жаз мезгілінің қақ ортасында болды. Бұл кезде әдетте Аустралияның жағажайлары жергілікті тұрғындар мен туристерге толы болады.
Сондай-ақ дүйсенбі күні акула 10 жастағы баланы серфинг тақтасынан қағып түсіріп, тақтаның бір бөлігін тістеп жұлып алғанымен, жарақат алмады. Ал бір күн бұрын басқа бір бала қалалық жағажайда акула тістеп алғаннан кейін ауыр хәлде ауруханаға жеткізілген.
Полиция Сиднейдің солтүстік жағалауы бойында орналасқан Northern Beaches деп аталатын муниципалдық аудандағы барлық жағажай қосымша хабарламаға дейін жабық болатынын мәлімдеді.
Акулалардың шабуылдары бірнеше күнге созылған нөсер жауыннан кейін тіркелді. Нөсер жаңбыр салдарынан айлақ пен оған жақын жағажайлар суға толып, акулалар үшін қолайлы жағдай қалыптасқан. Бұл акула түрі тұщылау (аралас) суларда кең таралған. Әдетте акулалар адамдарға шабуыл жасамайды, алайда лайланған су олардың көру қабілетін төмендетіп, қандай да бір нысанмен соқтығысу қаупін арттырады. Мұндай жағдайда «өзін қорғау немесе қызығушылық таныту мақсатында тістеп алуы мүмкін» деп жазды акула мінез-құлқын зерттеуші ғалым Крис Пепин-Нефф Sydney Morning Herald газетіне жарияланған бағанында.
Оның айтуынша, қатты жауын-шашын кәріз суларының теңізге ағуын да көбейтеді, ал бұл өз кезегінде акулалар қоректенетін ұсақ балықтарды тартады.
Табиғатты қорғау ұйымдарының дерегіне сәйкес, Аустралияда жыл сайын шамамен 20 акула шабуылы тіркеледі, олардың үшеуінен азы ғана өліммен аяқталады. Бұл көрсеткіштер ел жағажайларындағы суға бату оқиғаларының санымен салыстырғанда әлдеқайда төмен.
Айта кетелік Аустралияда спортшы акула шабуылынан қаза тапқаны туралы жазған едік.