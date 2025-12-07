Аустралияда орман өрті 16 үйді жалмап, мыңдаған тұрғын эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Аустралияда орман өрті салдарынан 16 тұрғын үй өртеніп кетті. Өрт Жаңа Оңтүстік Уэльс аумағын қамтып отыр, деп жазды Белта.
Елдің ең үлкен штатының мыңдаған тұрғындары эвакуациялануға міндеттелді. Жергілікті билік мәліметінше, штат аумағында 70-тен астам орман өрті тіркелген. Ең ірі өрт 10 мың гектарды қамтып, оған ең жоғары қауіптілік деңгейі берілген. Өрттен ең көп зардап шеккен аймақ — Сиднейден 45 км қашықтықтағы Кулвонг қаласы.
Орталық жағалаудағы Феганс-Бей және Вой-Вой аудандарында да ең жоғары қауіптілік деңгейі енгізілді. Бұл аймақтарда 350 мыңнан астам адам тұрады.
Метеорология бюросының хабарлауынша, 42 градусқа дейін жеткен аптап ыстық өрт қаупін күрт күшейтті. Премьер-министр Энтони Албаниз тұрғындарды төтенше қызметтердің нұсқауларын сақтауға және бір-біріне қолдау көрсетуге шақырды.
Метеорологтар мен өрт сөндірушілердің айтуынша, бірнеше салыстырмалы тыныш жылдардан кейін Аустралияны биыл аса қауіпті өрт маусымы күтіп тұр.