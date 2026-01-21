KZ
    18:56, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Авиаотын бағасы төмендейді, жолы қандай – Көлік министрі түсіндірді

    АСТАНА. KAZINFORM – Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев қандай шаралар есебінен авиаотын құнын төмендету жоспарланып отырғанын айтты.

    Қазақстанда экологиялық авиаотын өндіретін зауыт салынады
    Фото: aviacenter

    - Президент сынынан кейін ведомство бірден отын құнын төмендету тетіктерін тапты. Негізгі рөлді «ҚазМұнайгаз-Аэро » компаниясы атқарады. Ол отынды ірі көтерме партиямен сатып алу мүмкіндігіне ие болды. 200-300 тоннадан сатып алып, біршама жоғары бағада төлем жасайтын жекелеген әуежайларға қарағанда көтерме сатып алу өзіндік құнын біршама төмендетуге мүмкіндік береді, - деді ол бүгін Мәжілістің жалпы отырысынан кейінгі брифингіде.

    Сонымен қатар министр авиаотын құнын төмендетуге мүмкіндік беретін өзге де шараларға тоқталды.

    - Екінші – мемлекет импортты ҚҚС-тен босатты. Үшінші – әуежайлар әрбір ұшақтан жанар-жағармай құйғаны үшін 200-ден 300 долларға дейін роялти алатын. Бүгінде олар роялти мен инфрақұрылымдық алым алмайды. Соңғы уақытта нарықта баға қатты құбылды. Яғни, Қазақстанмен шекарада баға 960 доллар болатын. Қазір «ҚМГ-Аэро » сатып алған ең жоғары баға - 715 доллар. Сондықтан да осы ресурстардың есебінен жалпы төмендеу болып жатыр, - деді Нұрлан Сауранбаев.

    Айта кетейік, кеше Ұлттық құрылтайда Мемлекет басшысы авиаотын бағасы көрші елдердегі әуежайлармен салыстырғанда тым қымбат әрі бәсекеге қабілетсіз екенін айтқан еді.

    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
