    06:08, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Австралияда құмды дауыл шахтаны басып қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Австралиялық кеншілер солтүстік аумақтағы Танами шөлінде құмды дауылға тап болды, деп хабарлайды РИА Новости.

    Фото: Белта

    — Алыстағы Танами шөліндегі Австралияның ең ірі жерасты алтын кеніштерінің бірінде құмды дауыл екі күннен бері тоқтамай тұр, — деп жазды Guardian басылымы.

    Әріптестерімен бірге дауылға тап болған кенші Лаклан Маркант оқиға туралы айтып берді.

    — Бұл бізге Улуруны (Австралияның солтүстік аумағындағы биіктігі 348 метрлік жартас — ред.) еске түсірді. Оның көлемін елестете беріңіз. Ол бізге ұшып келе жатқандай болды, — дейді Лаклан Маркант.

    Басылымның мәліметінше, кеншілердің ешқайсысы зардап шеккен жоқ.

    Осыған дейін Австралия маңындағы аралда круиз лайнерінен қалып қойған жолаушы қаза тапқаны туралы жазған едік

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
