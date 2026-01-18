Аустрияда қар көшкінінен сегіз адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — 17 қаңтарда Аустрия Альпілерінде бірнеше қар көшкіні жүріп, жергілікті билік ауа райы жағдайларының әсерінен тіпті кішкене салмақтың өзі қар көшкінін тудыруы мүмкін деп ескертіп отыр. Бұл туралы DW агенттігі жазды.
Зальцбург федералды аймағының тау құтқару қызметінің мәліметінше, түстен кейін Финстеркопф тауының 2150 метр биіктігінде, Гросарль аңғарында қар көшкіні жүріп, жеті туристі қар астында қалды. Олардың төртеуі қаза тапты, екеуі ауыр жарақат алды, біреуі жеңіл жарақатпен құтқарылды.
Осыдан аз уақыт бұрын, жақын маңдағы Бад-Хофгастайн ауданында таудан түскен көшкін әйелді басып қалды. Ол тауда күйеуімен бірге жүрген болатын. Әйел қар астында қаза тапты.
Кешке қарай Штирия федералды аймағында, Мур аңғарында тағы бір көшкін жүріп, Чехиядан келген үш шаңғышы қар астында қаза тапты, деп хабарлады жергілікті полиция. Тағы төртеуі жарақат алды. Құтқарушылар олардың уақытында табылып, шұғыл медициналық көмек көрсетті.
Зальцбург пен Штириядағы көшкіндердің нақты жағдайы мен қаза тапқандардың жеке басы анықталып жатыр, деп хабарлады APA.
Құтқару қызметі жаңа көшкін туралы ескертті
— Қазіргі таудағы жағдай әлі де өте қауіпті. Бүгін бірнеше лавина жүріп, өкінішке орай, бұл қайғылы нәтижеге алып келді, қатаң ауа райы жағдайларына байланысты зималық спорт түрлерінен бас тарту туралы бірнеше рет ескерту жасағанымызға қарамастан, — деп мәлімдеді Зальцбургтің Понгау аймағындағы таулық құтқару қызметі, онда бес адам қаза тапты.
Қызмет сонымен қатар, 17 қаңтарда аймақта тағы екі лавина болғанын, бірақ олардан ешкім зардап шекпегенін атап өтті.
— Зальцбург федералды аймағының лавина ескерту қызметі қар көшкіні қаупін «маңызды» деп бағалауда. Аустрия Альпілерінде бірнеше апта бойы қар жаумағаннан кейін, соңғы бірнеше күнде аймақта 20-50 сантиметр аралығында қар түсті, сондықтан лавиналар кез келген аздап қосымша салмақтан туындауы мүмкін, — деп қосып айтты APA.
Айта кетейік, бұған дейін Альпі тауының Ла-Плань курортындағы қар көшкінінен британ шаңғышысы ажал құшқан еді.