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    Автокөліктің VIN-коды туралы нені білу керек

    АСТАНА. KAZINFORM — Әр автокөліктің өзіндік VIN-коды болады. Ол көлік құралын куәландыруға және техниканың тарихы жөнінде мәліметтерді білуге мүмкіндік береді. «Азаматтарға арналған үкімет» корпорациясы аталған кодтың автокөлік иелері үшін не себепті маңызды екенін мәлімдеді.

    Машиналар
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Корпорацияның хабарлауынша, VIN-код — көлік құралын тіркеу кезіндегі ең басты элементтердің бірі.

    VIN-код (Vehicle Identification Number) — бұл өндіруші зауыт көлік құралына бір рет қана беретін, 17 таңбадан (әріптер мен сандардан) тұратын бірегей сәйкестендіру нөмірі.

    Адамның саусақ ізі сияқты, VIN-код та — әрбір көлік құралы үшін бірегей.

    VIN-код арқылы мыналарды білуге болады:

    • көлік өндірушісі мен құрастырылған елін;
    • көліктің шығарылған жылын;
    • моделін және негізгі техникалық сипаттамаларын;
    • көліктің сериялық нөмірін.

    VIN-кодты мына жерлерден табуға болады:

    • көлік құралын тіркеу туралы куәліктен (техникалық паспорттан);
    • көліктің шанағынан немесе рамасынан;
    • жүргізуші есігінің тіреуішінен немесе есік ойығынан (көлік маркасына байланысты).

    Көлік құралын қарап-тексеру және VIN-кодты тексеру мынадай жағдайларда жүргізіледі:

    • алғашқы мемлекеттік тіркеу кезінде (Қазақстан Республикасында өндірілген немесе ресми дилерлер әкелген жаңа автокөліктерден басқа);
    • шанағы, шассиі немесе рамасы ауыстырылған кезде;
    • көлік құралы қайта жабдықталған кезде;
    • көліктің түсі өзгертілген кезде;
    • тіркеу деректеріндегі қателерді немесе сәйкессіздіктерді түзету кезінде.

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда ең көп сатылған автокөліктер белгілі болғанын жазғанбыз.

    Азаматтарға арналған үкімет Көлік
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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