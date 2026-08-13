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    Аянат Жұмағали ауыр атлетикадан Азия чемпионатында үш алтын жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Қазақстанның ауыр атлетика федерациясы.

    Аянат Жұмағали
    Фото: Қазақстанның ауыр атлетика федеоациясы

    Аталған бәсекеде 77 кг-ға дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен отандасымыз Жұмағали Аянат сенімді түрде жеңіске жетті. Жұмағали Аянаттың нәтижелері:

    Жұлқа көтеру - 104 кг
    Серпе көтеру - 133 кг
    Қос сайыс қорытындысы - 237 кг

    Осыған дейін Аянат Жұмағали Азия чемпионы атанғаны туралы жазған едік.




    Ауыр атлетика Спорт Азия чемпионаты
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар