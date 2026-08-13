Аянат Жұмағали ауыр атлетикадан Азия чемпионатында үш алтын жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM – Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Қазақстанның ауыр атлетика федерациясы.
Аталған бәсекеде 77 кг-ға дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен отандасымыз Жұмағали Аянат сенімді түрде жеңіске жетті. Жұмағали Аянаттың нәтижелері:
Жұлқа көтеру - 104 кг
Серпе көтеру - 133 кг
Қос сайыс қорытындысы - 237 кг
Осыған дейін Аянат Жұмағали Азия чемпионы атанғаны туралы жазған едік.