11:28, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Айбар Қайым әлем кубогі кезеңінде алтын жүлдені иеленді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының семсерлесушісі Айбар Қайым Германиядағы кадеттер арасындағы әлем кубогінің кезеңінде жеңімпаз атанды.
ҚР ҰОК мәліметінше, отандасымыз семсерлесудің қылыш түрі бойынша сайыста топ жарды. Финалда Айбар Қайым Германия өкілі Джастин Льюді 15:13 есебімен жеңді.
Айта кетейік, бұған дейін де спортшы әлем кубогінің кезеңдерінде екі мәрте жеңіске жеткен болатын.
