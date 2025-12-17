KZ
    Айбар Қайым әлем кубогі кезеңінде алтын жүлдені иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының семсерлесушісі Айбар Қайым Германиядағы кадеттер арасындағы әлем кубогінің кезеңінде жеңімпаз атанды.

    Айбар Қайым
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, отандасымыз семсерлесудің қылыш түрі бойынша сайыста топ жарды. Финалда Айбар Қайым Германия өкілі Джастин Льюді 15:13 есебімен жеңді.

    Айта кетейік, бұған дейін де спортшы әлем кубогінің кезеңдерінде екі мәрте жеңіске жеткен болатын.

    Еске сала кетейік, «Қайрат» әлемдегі үздік футбол клубтарының қатарына енді.

     

