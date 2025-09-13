KZ
    09:37, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Айбек Оралбай мен Аида Әбікеева – Ливерпульде алтын үшін жұдырықтасады

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы бокстан әлем чемпионатының (World Boxing) Ливерпульде (Англия) өтетін сегіз финалдық жекпе-жегі белгілі болды. Бұл туралы Sports.kz жазды.

    Айбек Оралбай
    Фото: ҰОК

    Бұл финалдардың екеуінде қазақстандық боксшылар бақ сынайды:

    • Ерлер арасында — Айбек Оралбай (90+ кг),

    • Әйелдер арасында — Аида Әбікеева (65 кг).

      Екеуі де Өзбекстан спортшыларымен кездеседі.

    Финалдық жекпе-жектер тізімі:

    Ерлер:

    • 60 кг – Абдумалик Халоков (Өзбекстан) vs Луис Габриэл де Оливейра (Бразилия)

    • 75 кг – Рами Киван (Болгария) vs Фазлиддин Эркинбоев (Өзбекстан)

    • 90 кг – Исаяс Сантос Рибейро Фильо (Бразилия) vs Турабек Хабибуллаев (Өзбекстан)

    • 90+ кг – Айбек Оралбай (Қазақстан) vs Джахонгир Зокиров (Өзбекстан)

    Әйелдер:

    • 57 кг – Юлия Шеремета (Польша) vs Жасмин (Үндістан)

    • 60 кг – Ребека де Лима Сантос (Бразилия) vs Анета Рыгельска (Польша)

    • 65 кг – Аида Әбікеева (Қазақстан) vs Навбахор Хамидова (Өзбекстан)

    • 80+ кг – Нупур (Үндістан) vs Агата Качмарска (Польша)

    Еске сала кетсек, бұған дейін Айбек Оралбай Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатының финалына жолдама алған болатын.

