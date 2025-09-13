Айбек Оралбай мен Аида Әбікеева – Ливерпульде алтын үшін жұдырықтасады
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы бокстан әлем чемпионатының (World Boxing) Ливерпульде (Англия) өтетін сегіз финалдық жекпе-жегі белгілі болды. Бұл туралы Sports.kz жазды.
Бұл финалдардың екеуінде қазақстандық боксшылар бақ сынайды:
-
Ерлер арасында — Айбек Оралбай (90+ кг),
-
Әйелдер арасында — Аида Әбікеева (65 кг).
Екеуі де Өзбекстан спортшыларымен кездеседі.
Финалдық жекпе-жектер тізімі:
Ерлер:
-
60 кг – Абдумалик Халоков (Өзбекстан) vs Луис Габриэл де Оливейра (Бразилия)
-
75 кг – Рами Киван (Болгария) vs Фазлиддин Эркинбоев (Өзбекстан)
-
90 кг – Исаяс Сантос Рибейро Фильо (Бразилия) vs Турабек Хабибуллаев (Өзбекстан)
-
90+ кг – Айбек Оралбай (Қазақстан) vs Джахонгир Зокиров (Өзбекстан)
Әйелдер:
-
57 кг – Юлия Шеремета (Польша) vs Жасмин (Үндістан)
-
60 кг – Ребека де Лима Сантос (Бразилия) vs Анета Рыгельска (Польша)
-
65 кг – Аида Әбікеева (Қазақстан) vs Навбахор Хамидова (Өзбекстан)
-
80+ кг – Нупур (Үндістан) vs Агата Качмарска (Польша)
Еске сала кетсек, бұған дейін Айбек Оралбай Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатының финалына жолдама алған болатын.