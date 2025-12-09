Айбек Смадияров Сыртқы істер министрлігінің Ресми өкілі қызметінен кетті
АСТАНА. KAZINFORM – Айбек Смадияров ҚР Сыртқы істер министрлігінің Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы – Ресми өкілі қызметінен кетті. Бұл лауазымда А.Смадияров 8 жыл қызмет атқарған.
Қызметтен кету шешімі туралы ол министрлікте өткен апталық брифингіде мәлім етті.
– Мен бұл күнге дайындалып жүрдім. Бұл кенеттен қабылданған шешім емес, өзімнің жеке шешімім. Сегіз жыл бойы осы мінберде тұрдым… Осы жылдары еліміз сыртқы саясатта көптеген кезеңнен өтті, көптеген мәселе болды. Тек сіздердің арқаларыңызда бүкіл әлем Қазақстанды таныды. Сіздер Сыртқы істер министрлігіне орасан зор қолдау көрсеттіңіздер, – деді Айбек Смадияров.
Айбек Смадияров II сыныпты Төтенше және Өкілетті Уәкіл дипломатиялық дәрежеге ие. Қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілдерін меңгерген. Ол 1983 жылғы 7 шілдеде Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 2004 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірген.
Еңбек жолын 2005 жылы «Қазақстандағы Қытай банкі» АҚ Әкімшілік департаментінің маманы ретінде бастаған. 2006 жылдан 2008 жылға дейін ҚР Сыртқы істер министрлігі Консулдық қызмет департаментінің маманы ретінде қызмет атқарды.
2008-2010 жылдары ҚР СІМ Еуропа департаментінің атташесі және үшінші хатшысы лауазымдарында жұмыс істеді.
2010-2012 жылдар аралығында Қазақстанның Мажарстандағы Елшілігінде үшінші хатшы қызметін атқарды.
2012 жылдан 2013 жылға дейін ҚР Президентінің Баспасөз қызметінде сарапшы, ал 2013-2014 жылдары ҚР СІМ Сыртқы саяси сараптау мен болжамдау комитетінің бірінші хатшысы лауазымын атқарды.
2014 жылдан 2018 жылға дейін Вьетнамдағы ҚР Елшілігінде екінші және бірінші хатшы қызметінде жұмыс істеді.
2018-2019 жылдары ҚР СІМ баспасөз қызметін басқарып, 2019-2023 жылдар аралығында ҚР СІМ Халықаралық ақпарат комитеті төрағасының орынбасары – баспасөз хатшысы лауазымын атқарды.
2023 жылғы маусымнан бастап ҚР СІМ Коммуникациялар департаментінің директоры – Ресми өкілі болды.
2025 жылдың 4 наурызында ҚР СІМ Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы — Ресми өкіл болып тағайындалды.