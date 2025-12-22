KZ
    22:26, 22 Желтоқсан 2025

    Әйелін оқтаумен ұрып өлтірген қаскөй 10 жылға сотталды

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырауда әйелін оқтаумен басынан бірнеше рет ұрып өлтірген 41 жастағы адам 10 жылға бас бостандығынан айырылды.

    Әйелін оқтаумен ұрып өлтірген адам 10 жылға сотталды
    Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

    Үкімді Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында судья Тыныштық Нуримова оқыды.

    Әйелін оқтаумен ұрып өлтірген адам 10 жылға сотталды
    Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

    Сотталушы ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабы 1 бөлігі «Адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату» бойынша кінәлі деп танылды. 

    Ол жазасын қауіпсіздігі орташа мекемеде өтейді.

    Әйелін оқтаумен ұрып өлтірген адам 10 жылға сотталды
    Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

    Жаза өтеу мерзімі 2025 жылдың 19 тамызынан есептеледі. Уақытша ұстау изоляторында отырған әр күні жазасын өтеу кезінде 1,5 күн болып есептеледі.

    Айыпталушы соңғы сөзінде марқұмның ата-анасынан, жақындарынан және туған 2 қызынан кешірім сұрады. Бұл іске қатты өкінетінін жеткізді.

    Оқиға осы жылдың 19 тамызында болған. Ерлі-зайыпты ішімдік ішіп, кейін жанжалдасқан. Ер адам әйеліне қызғаныш сезімін білдіріп, ас үйдегі оқтаумен аяусыз ұрып тастаған. 40 жастағы келіншек есін жимастан қайтыс болды. Осы жағдай кезінде отбасыдағы кішкентай 2 қыз жатын бөлмеде ұйықтап жатқан.

    Осыған дейін Жамбыл облысында тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген 70 әйел көмек сұрағанын жазғанбыз.

    Сот Аймақ Зорлық-зомбылық Қылмыс Кісі өлтіру Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
