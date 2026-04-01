Айға 50 жылдан кейін ұшу: Artemis II миссиясының экипажында кімдер бар
АСТАНА. KAZINFORM — Orion ғарыш кемесіндегі миссия 50 жылдан астам уақыттан кейін Айға алғашқы экспедиция болады. Команда құрамында NASA және канадалық ғарыш агенттігі өкілдері бар, деп хабарлайды BBC.
Artemis Айды зерттеудің жаңа тарауын ашып, адамзатты Жердің төменгі орбитасынан тыс басқарылатын миссияларға қайта апарады. Ғарышкерлер соңғы рет Айға 1972 жылы «Аполлон» бағдарламасы кезінде ұшқан. Бұл миссиялар ғарыштық жарыстағы серпіліс болды және адамдарға алғаш рет Ай бетіне аяқ басуға мүмкіндік берді.
Artemis II экипажы тек жоғары деңгейдегі кәсіпқой мамандар емес, сонымен бірге мықты жеке тарихы, отбасылары және ғылымнан тыс мотивациялары бар адамдар. Олардың әрқайсысы ұзақ дайындық пен іріктеу процесінен өтті.
Рид Уайзман — командир
Рид Уайзман — АҚШ ВМС бұрынғы сынақ ұшқышы, астронавт. 2014 жылы ол МКС-те бортинженер ретінде шамамен алты ай өткізген. Тіпті мыңдаған сағат ұшса да, жер бетінде биіктен қорқатынын мойындайды. Уайзман — миссияның жетекшісі ғана емес, әйелі қайтыс болған соң екі қызын жалғыз тәрбиелеп келе жатқан әке. Ол қыздарымен кәсіби қауіпті ашық талқылауды өмірдің бір бөлігі деп санайды.
Командада оны тыныштық, әзілқойлығы және адамдарды біріктіру қабілеті үшін бағалайды. Ол өзін миссияның тек командирдің емес, жалпы нәтижеге бағытталғанын атап көрсетеді.
Рид айға болашақ ғарыш зерттеулерін өзгертуі мүмкін сәттегі ойларын жазу үшін дәптер алады.
Кристина Кох — миссия маманы
Инженер және физик, жаңа ұрпақ астронавттарының символы. 2019 жылы ол ғарышта 328 күн өткізумен рекорд орнатып, толық әйелдер құрамымен ашық ғарышқа шыққан алғашқы тәжірибеге қатысқан.
Кох Айға жақын ұшатын бірінші әйел болуы мүмкін. 25 жылдан астам уақыт «Аполлон» ардагерлерімен байланыста, сол дәуірдің ең басты сабағы — командалық бауырластық деп санайды. Жеке өмірінде ол жұбайымен миссияның қауіпті кезеңдерін ашық талқылайды.
Ғарышқа ол жақындарының жазбаларын «Жермен тактильдік байланыс» ретінде алады.
Джереми Хансен — миссия маманы
Бұрынғы жойғыш ұшақ пилоты және NASA-ның негізгі нұсқаушыларының бірі. Ғарышқа ешқашан шықпаған, бірақ бірден Айға ұшуға дайындалуы оны ерекше етеді.
Хансен Канададағы ауылдық жерден шыққан, бала кезінен ғарышты армандап, ағаш үйін «ғарыш кемесіне» айналдырған. Оны «Аполлон» миссиялары, әсіресе астронавттардың Ай бетіндегі бейнелері шабыттандырған.
Үш баланың әкесі, ол отбасын миссияға мұқият дайындайды: ұшу кезіндегі «қорқынышты» сәттердің не екенін және инженерлердің қауіп туралы сөйлесулерін паника емес, қауіпсіздік бөлігі ретінде түсіндіреді.
Егер бәрі ойдағыдай болса, ол ай миссиясына қатысқан алғашқы американдық емес болады. Ол ұшу кезінде отбасылық кулондарды, үйеңкі шәрбаты мен печеньелерді алады — Ай орбитасында Канаданың кішкене бөлігі.
Виктор Гловер — пилот
Сынақ ұшқышы және SpaceX Crew-1 миссиясының ветераны, орбитада шамамен алты ай уақытын өткізген. Айға ұшатын алғашқы қара нәсілді адам болуы мүмкін.
Гловер өзінің харизмасы, стилі және жұлдызды білімімен танымал, үш магистр дәрежесі бар. Оның лақап аты «IKE» («Мен бәрін білемін» үшін) оның білімінің ойнақы көрінісі.
Миссияға дайындық кезінде ол «Аполлон» дәуіріндегі түпнұсқа ғылыми жұмыстарды оқып, тек технологияларды емес, сол кездегі адамдарды, олардың қорқыныштарын, шешімдерін және кездестірген белгісіздіктерін түсінуге тырысады.
Гловер үйленген және төрт бала тәрбиелеп отыр. Ол ғарышқа інжіл, отбасылық жәдігерлер және бұрынғы астронавттардың шабыттандыратын цитаталарын алады.
Осыған дейін NASA Айға ұшатын миссияға 50 сағаттық кері санақты бастағанын жаздық. Ұшырылым 1 сәуір күні АҚШ-тың шығыс жағалауы уақытымен 18:24–ке (2 сәуір, Орталық Еуропа уақытымен 00:24) жоспарланған.