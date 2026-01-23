KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:48, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Әйгілі Alibaba бағалы қағаздары Қазақстан биржасында саудаға шықты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әлемдегі ең ірі технологиялық екі компанияның бағалы қағаздары KASE-дегі сауда-саттыққа шығады.

    Бумаги Alibaba и Baidu начали торговаться на KASE
    Коллаж: Kazinform; DALL-E

    Бүгін, 23 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында (KASE) әлемдегі жетекші технологиялық компаниялар — Alibaba Group Holding Ltd және Baidu Inc. компанияларының америкалық депозитарлық қолхаттарымен сауда-саттық ашылады.

    KASE Global алаңында инвесторлар үшін BABAd (Alibaba ADR) және BIDUd (Baidu ADR) бағалы қағаздары қолжетімді болады, олардың бағасы АҚШ долларымен белгіленеді. Бұл құралдар бойынша маркет-мейкер болып «Standard» инвестициялық компаниясы» АҚ тағайындалды. Оған KASE-де ресми түрде маркет-мейкер мәртебесі берілген.

    - Alibaba мен Baidu америкалық депозитарлық қолхаттарының KASE-де пайда болуы жай ғана құралдар желісін кеңейту емес, бұл – инвесторлар үшін азиялық нарықтардың технологиялық өсімімен үйреншікті инфрақұрылымда, айқын баға белгілеу арқылы тікелей жұмыс істеу мүмкіндігі, — деді KASE басқарма төрағасының орынбасары Айнагүл Ысқақова.

    Еске салайық, бүгін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18% деңгейінде қалдырды.

    Тегтер:
    Экономика KASE Сауда Бағалы қағаздар
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар