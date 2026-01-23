Әйгілі Alibaba бағалы қағаздары Қазақстан биржасында саудаға шықты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әлемдегі ең ірі технологиялық екі компанияның бағалы қағаздары KASE-дегі сауда-саттыққа шығады.
Бүгін, 23 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында (KASE) әлемдегі жетекші технологиялық компаниялар — Alibaba Group Holding Ltd және Baidu Inc. компанияларының америкалық депозитарлық қолхаттарымен сауда-саттық ашылады.
KASE Global алаңында инвесторлар үшін BABAd (Alibaba ADR) және BIDUd (Baidu ADR) бағалы қағаздары қолжетімді болады, олардың бағасы АҚШ долларымен белгіленеді. Бұл құралдар бойынша маркет-мейкер болып «Standard» инвестициялық компаниясы» АҚ тағайындалды. Оған KASE-де ресми түрде маркет-мейкер мәртебесі берілген.
- Alibaba мен Baidu америкалық депозитарлық қолхаттарының KASE-де пайда болуы жай ғана құралдар желісін кеңейту емес, бұл – инвесторлар үшін азиялық нарықтардың технологиялық өсімімен үйреншікті инфрақұрылымда, айқын баға белгілеу арқылы тікелей жұмыс істеу мүмкіндігі, — деді KASE басқарма төрағасының орынбасары Айнагүл Ысқақова.
