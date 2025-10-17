Азаматтардың жеке деректерінің таралуына жол бермеу үшін қандай шаралар қабылданды
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде жеке деректердің таралып кетуіне жол бермеуге бағытталған шаралар күшейтілді. Бұл туралы Мәжіліс жанындағы Қоғамдық кеңес отырысында Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Коняшкин айтты.
Оның айтуынша, соңғы уақыттағы деректердің таралуына байланысты атышулы оқиғалардың басым бөлігі мемлекеттік базалармен емес, жеке платформалармен — агрегаторлар және микроқаржы ұйымдарымен байланысты.
— Бұл жерде біз барлық мемлекеттік органды, оның ішінде жекеменшік ұйымдарды да азаматтың келісімінсіз деректердің сыртқы ақпараттық жүйелерге мүлдем кетпеуі тиіс жүйеге қосылуын міндеттеп отырмыз. Сол сәттегі азаматтың қолданыстағы барлық келісімін біз eGov Mobile мобильді қосымшасында көрсетеміз, — деп атап өтті Ростислав Коняшкин.
Ол әрбір азамат eGov Mobile арқылы өз деректерін өңдеуге кімге және қашан келісім бергенін тексере алатынын айтты.
— Бұл келісімдердің бір бөлігі ұзақмерзімді, мысалы, несиелер бойынша ұзаққа созылатыны түсінікті. Себебі банктер сіз несиені жапқан күннің өзінде де біраз уақытқа дейін деректеріңізді сақтауға міндетті. Бұл ретте шынымен де көп сұрақ туындайды: кімнің қандай өкілеттігі бар және бұл деректер қанша мерзімге дейін сақталуы тиіс. Бұл реттеу шараларын да алдағы уақытта күшейтуді жоспарлап отырмыз, — деді вице-министр.
Айта кетейік, осы жылдың маусымында «Қазақстан тұрғындары 2024» атауымен тіркелген жаңа ауқымды дерекқордың интернет кеңістігіне тарағаны анықталған еді.