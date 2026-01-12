KZ
    Азаматтық алуға арналған тест қашан өтетіні белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға үміткерлер үшін тестілеуге өтініштерді қабылдау 3-10 ақпан аралығында өтеді, деп хабарлайды Ұлттық тестілеу орталығының баспасөз қызметі.

    Өтініш беру Ұлттық тестілеу орталығының app.testcenter.kz сайтында немесе UTO қосымшасы арқылы жүргізіледі. Тестілеудің өзі 11 ақпанда өтеді.

    Тестілеу 3 бөлімнен тұрады:

    1. қазақ тілі бойынша тест (қазақ тілінде) — 30 тапсырма, шекті балл — 15;
    2. Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері бойынша тест (қазақ немесе орыс тілінде) — 40 тапсырма, шекті балл — 20;
    3. Қазақстан тарихы бойынша тест (қазақ немесе орыс тілінде) — 30 тапсырма, шекті балл — 15.

    — Ең жоғары балл — 100, шекті балл — 50. Тестілеу уақыты — 2 сағат 10 минут. Мүмкіндігі шектеулі (мүгедектігі бар) тұлғаларға тестілеу тапсыру үшін қосымша 30 минут беріледі. Тестілеуге қатысу құны — 14 693 тг, — делінген хабарламада.

    Дайындығын жақсартуды қалайтын үміткерлер үшін ақылы (app.testcenter.kz сайтында «Байқау сынағы» бөлімінде — 3355 тг.) байқау сынағы ұсынылған.

    Бұдан бұрын биыл ETS-пен ұлттық тестілеу жүйесін реформалау жобасы іске қосылатынын жазған едік.

    Тарих Азаматтық Конституция Қазақ тілі
