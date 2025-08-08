KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:14, 08 Тамыз 2025

    Ажырасу тәртібі өзгереді: нені білу керек

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл 16 қыркүйектен бастап елімізде неке бұзу тәртібі өзгереді.

    ажырасқан неке
    Фото: Pexels

    2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Құжат жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланды. 

    Атап айтқанда, аталған кодекстің 17-бабының 2-тармағына жаңа тармақша енгізілді:

    — Егер ерлі-зайыптының біріне құзырлы органдар халықаралық іздеуге жарияласа, сот санкциясымен халықаралық іздеу мерзімі 3 жыл толғаннан кейін неке бұзылады, — делінген құжатта.

    Осыған ұқсас толықтыру некені сот арқылы бұзу тәртібін реттейтін кодекстің 238 және 241-бабына да енгізілген.

    — Бұл дегеніміз, егер жұбайы ұзақ уақыт бойы жасырын жүріп, халықаралық іздеуде болса, екінші тарап оның қатысуынсыз сотқа жүгініп, некені ресми түрде бұза алады, — деп түсіндірілген.

    Айта кетейік, елімізде ажырасу үрдісін тереңірек зерттеу үшін кешенді баяндама әзірленеді. 

    Сондай-ақ әлеуметтанушы ажырасудың көбею себебін атаған еді. 

    Неке Ашық НҚА Іздеу Сот Ажырасу
