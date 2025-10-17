Азық-түлікті жеткізу қызметі қалай жұмыс істейді – фоторепортаж
АСТАНА. KAZINFORM – Онлайн-жеткізу бағыты бойынша Қазақстан әлемдік трендтер қатарында тұр. Азық-түлікті үйге алдырту да осы қатарда. Мәселен, URTG зерттеу ұйымы 2024 жылы жүргізген сауалнамаға сәйкес, респонденттердің 70%-дан астамы азық-түлік жеткізу сервистерін кемінде бір рет пайдаланғанын айтқан. 2023 жылы бұл көрсеткіш 54%-ды құраған еді.
Қызмет көрсетуші компаниялардың бірі – Яндекс Go қолданбасындағы Лавка қызметі. KAZINFORM осы сервистің Алматыдағы дарксторында болып, оқырмандарға шолу ұсынып отыр.
Даркстор – тұтынушыларға арналған азық-түлікті сақтайтын, жинайтын және курьерге табыстайтын арнайы орын. Мұндай дарксторлар қаланың түрлі нүктесінде орналасқан, осының арқасында тапсырыс барынша жылдам жеткізіледі.
Лавка дарксторларында азық-түлік сұрыптаудан бөлек, тапсырысқа кофе қайнатып, дайын тағамды ыстықтай әзірлеп жеткізу мүмкіндігі де бар. Мұнда Яндекс Лавканың нақты бөлімшесінде істейтін қызметкерлер ғана бас сұға алады. Ол қызметкерлердің медициналық кітапшасы болуға міндетті. Даркстордың әдеттегі супермаркеттен басты айырмашылығы осында. Дүкенге кез келген тұтынушы кіре алса, даркстордың азық-түлік тұрған аймағына тіпті курьер де кіре алмайды. Олар күту аймағында тапсырыс тізіміндегі тауардың жинақталуын күтеді.
Азық-түлікті жинап беретін маман курьердің қолындағы тізімді күтіп тұрмайды. Яндекс Go қолданбасындағы берілген тапсырыс ең әуелі деректерді жинау терминалына түседі. Осыдан кейін 2 минутқа жетпейтін уақыттың ішінде жинақтаушы адам тапсырыста көрсетілген тауарды жинап шығады, сосын оны қаптамаға салып, дорбаның сыртына тапсырыс нөмірін жазып қояды.
Жинақтаушы деп отырғанымыз – кәдімгі қойма қызметкерлері. Олар даркстордың қай бұрышында қандай тауар жатқанын бес саусағындай жатқа біледі. Соның арқасында тапсырыс жылдам жинақталады. Тіпті тапсырыс бірінің артынан бірі, іркес-тіркес түсіп жатқанда да қарбалас туындап, кезек күтетін жағдай туындамайды.
Қойма сөрелерінің реті де осыған сәйкестендіріп түзілген. Ең көп сұраныс түсетін, салмағы ауыр деген тауарлар курьерге тауар табыстайтын орынға жақын жайғастырылады. Басқаша айтсақ, мұндағы сөрелердің орналасу тәртібі супермаркеттегі стандартты реттен мүлде бөлек.
Яндекс Лавка отандық өндірушілердің тауарларына үлкен көңіл бөледі: дарксторда қазақстандық және импорттық өнімдер қатар тұр.
Даркстордан азық-түліктен бөлек кофені де тапсырыспен алдыруға болады. Курьер дарксторға жақындаған кезде кофе қайнатыла бастайды. Осының арқасында кофе суып үлгермейді, ал курьер оның қайнауын күтіп, уақыт жоғалтпайды.
Тұтынушылар ыстық кофеден басқа бургер, нагетс сияқты дайын тамаққа да тапсырыс береді. Осы тапсырыстарды дереу орындау үшін дарксторлардың базасында арнайы асханалар ұйымдастырылған. Мұнда қоймашылардан бөлек аспаздар да жұмыс істейді.
Осы жұмыстың бәрі мінсіз атқарылып, азық-түлік сапасы талапқа сай болуы үшін арнайы қызметкерлердің көмегімен қызмет сапасы қадағаланады. Олар тазалық пен санитарлық жұмыстардың уақтылы орындалуын ғана қадағалап қоймай, азық-түліктің жарамдылық мерзімі өтпеуін бақылауда ұстайды. Бұған жасанды интеллекті де көмектеседі. «Ақылды» жүйе қоймаға келіп түскен әр тауардың жарамдылық мерзімін тіркейді. Күн сайын есеп беріп отырады. Қойма қызметкері сол есептегі мәліметті аралап жүріп, жіті тексеріп шығады. Қоймашы өз кезегінде екі рет осындай тексеру жүргізеді. Ал тез бұзылатын азық-түліктің сапасын қойма директоры жарамдылық мерзіміне қарап қана емес, тиянақтылықпен бақылауынан өткізеді.
Тапсырыс тізімі бойынша жинақталған тауар курьердің қолына тимей тұрып, тағы бір мәрте тексеріледі. Осыдан кейін ғана тұтынушыға жол тартады.
Жеткізушіге тапсырыс берушінің деректері берілмейді. Тек тапсырысты апаратын мекенжай ғана айтылады. Тіпті тапсырыс дорбасының ішіне қандай азық-түлік салынғаны да курьер үшін құпия күйінде қалады.
Курьердің тапсырыс берушіге жететін бағдарын да ақылды жүйе түзіп береді. Жеткізу уақыты орта есеппен 15 минуттан басталады.