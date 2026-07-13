Азия чемпионаты: бүгін қай боксшылар ел намысын қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр.
Жарыстың тоғызыншы күнінде U19 санаты бойынша жартылай финалдық жекпе-жектер өтеді.
Күндізгі сессия. 10:00 (Қазақстан уақыты)
1-жұп. 48 келі. ½ финал
Мадира Жұмақан — Гунжан (Үндістан)
8-жұп. 57 келі.
Ақнұр Тұрсынғали — Дира Артика (Индонезия)
11-жұп. 65 келі.
Айсұлу Мұхит — Рушанабону Исоева (Өзбекстан)
13-жұп. 70 келі.
Камила Оспанова — Мина Жанг (Оңтүстік Корея)
18-жұп. 80 келі.
Айдана Убайдуллақызы — Мирим Чинбекова (Қырғызстан)
20-жұп. +80 келі.
Зарина Толыбай — Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам)
Кешкі сессия. 16:00 (Қазақстан уақыты)
1-жұп. 50 келі.
Әділ Асқанбай — Нұрсұлтан Дуишоналиев (Қырғызстан)
3-жұп. 55 келі.
Едіге Нұрғожа — Елиор Рустамов (Өзбекстан)
7-жұп. 65 келі.
Ақжүрек Қалабай — Виктор Венгканг (Индонезия)
9-жұп. 70 келі.
Бибарыс Әшірбай — Саидхужа Садиллахужаев (Өзбекстан)
14-жұп. 80 келі.
Тимур Тайбеков — Хужамуминжон Холов (Тәжікстан)
15-жұп. 85 келі.
Руслан Ахметов — Хао-Жан Янг (Тайпей)
17-жұп. 90 келі.
Жалғас Утебеков — Асадбек Султанбоев (Өзбекстан)
20-жұп. +90 келі.
Владислав Саможонов — Джек Рэдли Фитч (Филиппин)
Бұған дейін хабарланғандай, 12 қазақстандық боксшы U23 Азия чемпионатының финалына шықты.