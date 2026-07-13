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    Азия чемпионаты: бүгін қай боксшылар ел намысын қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр.

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    Фото: ҰОК

    Жарыстың тоғызыншы күнінде U19 санаты бойынша жартылай финалдық жекпе-жектер өтеді.

    Күндізгі сессия. 10:00 (Қазақстан уақыты)

    1-жұп. 48 келі. ½ финал

    Мадира Жұмақан — Гунжан (Үндістан)

    8-жұп. 57 келі.

    Ақнұр Тұрсынғали — Дира Артика (Индонезия)

    11-жұп. 65 келі.

    Айсұлу Мұхит — Рушанабону Исоева (Өзбекстан)

    13-жұп. 70 келі.

    Камила Оспанова — Мина Жанг (Оңтүстік Корея)

    18-жұп. 80 келі.

    Айдана Убайдуллақызы — Мирим Чинбекова (Қырғызстан)

    20-жұп. +80 келі.

    Зарина Толыбай — Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам)

    Кешкі сессия. 16:00 (Қазақстан уақыты)

    1-жұп. 50 келі.

    Әділ Асқанбай — Нұрсұлтан Дуишоналиев (Қырғызстан)

    3-жұп. 55 келі.

    Едіге Нұрғожа — Елиор Рустамов (Өзбекстан)

    7-жұп. 65 келі.

    Ақжүрек Қалабай — Виктор Венгканг (Индонезия)

    9-жұп. 70 келі.

    Бибарыс Әшірбай — Саидхужа Садиллахужаев (Өзбекстан)

    14-жұп. 80 келі.

    Тимур Тайбеков — Хужамуминжон Холов (Тәжікстан)

    15-жұп. 85 келі.

    Руслан Ахметов — Хао-Жан Янг (Тайпей)

    17-жұп. 90 келі.

    Жалғас Утебеков — Асадбек Султанбоев (Өзбекстан)

    20-жұп. +90 келі.

    Владислав Саможонов — Джек Рэдли Фитч (Филиппин)

    Бұған дейін хабарланғандай, 12 қазақстандық боксшы U23 Азия чемпионатының финалына шықты.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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