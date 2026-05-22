Азия чемпионаты: Қазақстан намысын қорғайтын балуандар белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Дананг қаласында (Въетнам) күрес түрлерінен жастар арасында Азия чемпионаты өтеді, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Аталған байрақты бәсекеге Қазақстан құрамасының балуандары да қатысады. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.
Еркін күрес
57 келіге дейін: Еламан Амангелді
61 келіге дейін: Нұрданат Айтанов
65 келіге дейін: Шаттық Алайдар
70 келіге дейін: Майис Алиев
74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков
79 келіге дейін: Ерхан Әбіл
86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев
92 келіге дейін: Бейбарыс Қасымбек
97 келіге дейін: Камиль Куруглиев
125 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Рауан Бекімов
60 келіге дейін: Айбек Айтбеков
63 келіге дейін: Диас Нұраков
67 келіге дейін: Дамир Ибрашов
72 келіге дейін: Нұрмұхаммед Ибрахим
77 келіге дейін: Әлихан Дурсунов
82 келіге дейін: Кирилл Минко
87 келіге дейін: Ерасыл Жеңіс
97 келіге дейін: Ислам Евлоев
130 келіге дейін: Джохар Узаров
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Лаура Ғаниқызы
53 келіге дейін: Фарида Әбдірахманова
55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек
57 келіге дейін: Алтын Шагаева
59 келіге дейін: Виктория Хусаинова
62 келіге дейін: Тыныс Дүбек
65 келіге дейін: Томирис Шайшова
68 келіге дейін: Бейбіт Сейдуәлі
72 келіге дейін: Жібекжан Сабыржанова
76 келіге дейін: Алина Ертөстік
Айта кетейік, құрлық біріншілігі 23 мамыр — 1 маусым аралығында өтеді.
Бұған дейін Қазақстан кубогында грек-рим күресінен жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.