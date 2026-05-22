KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Азия чемпионаты: Қазақстан намысын қорғайтын балуандар белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Дананг қаласында (Въетнам) күрес түрлерінен жастар арасында Азия чемпионаты өтеді, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    Азия чемпионаты: Қазақстан намысын қорғайтын балуандар белгілі болды
    Фото: ҰОК

    Аталған байрақты бәсекеге Қазақстан құрамасының балуандары да қатысады. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.

    Еркін күрес

    57 келіге дейін: Еламан Амангелді

    61 келіге дейін: Нұрданат Айтанов

    65 келіге дейін: Шаттық Алайдар

    70 келіге дейін: Майис Алиев

    74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков

    79 келіге дейін: Ерхан Әбіл

    86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев

    92 келіге дейін: Бейбарыс Қасымбек

    97 келіге дейін: Камиль Куруглиев

    125 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан

    Грек-рим күресі

    55 келіге дейін: Рауан Бекімов

    60 келіге дейін: Айбек Айтбеков

    63 келіге дейін: Диас Нұраков

    67 келіге дейін: Дамир Ибрашов

    72 келіге дейін: Нұрмұхаммед Ибрахим

    77 келіге дейін: Әлихан Дурсунов

    82 келіге дейін: Кирилл Минко

    87 келіге дейін: Ерасыл Жеңіс

    97 келіге дейін: Ислам Евлоев

    130 келіге дейін: Джохар Узаров

    Әйелдер күресі

    50 келіге дейін: Лаура Ғаниқызы

    53 келіге дейін: Фарида Әбдірахманова

    55 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек

    57 келіге дейін: Алтын Шагаева

    59 келіге дейін: Виктория Хусаинова

    62 келіге дейін: Тыныс Дүбек

    65 келіге дейін: Томирис Шайшова

    68 келіге дейін: Бейбіт Сейдуәлі

    72 келіге дейін: Жібекжан Сабыржанова

    76 келіге дейін: Алина Ертөстік

    Айта кетейік, құрлық біріншілігі 23 мамыр — 1 маусым аралығында өтеді.

    Бұған дейін Қазақстан кубогында грек-рим күресінен жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.

    Азия чемпионаты Күрес Спорт
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар