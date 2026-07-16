Азия чемпионатында қай елдер үздік шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Индонезия астанасы Джакарта U19 және U23 санаттары бойынша Азия чемпионаты ресми түрде мәресіне жетті.
40 салмақта сынға түскен Қазақстан құрамасы 11 алтын, 11 күміс, 8 қоламен жалпы есепте 2-орынға тұрақтады.
U23 санаты.
Өзбекстан - 10 алтын, 3 күміс, 5 қола
Қазақстан - 6 алтын, 7 күміс, 3 қола
Үндістан - 3 алтын, 5 күміс, 7 қола
Жапония - 1 алтын, 2 күміс, 3 қола
Моңғолия - 1 күміс
Оңтүстік Корея - 5 қола
Индонезия - 3 қола
Қырғызстан - 2 күміс, 5 қола
Вьетнам - 1 қола
Бутан - 1 қола
Филиппин - 1 қола
Таиланд - 1 қола
Қатар - 1 қола
Тайпей - 1 қола
U19 санаты.
Өзбекстан - 11 алтын, 3 күміс, 1 қола
Қазақстан - 5 алтын, 4 күміс, 5 қола
Үндістан - 2 алтын, 7 күміс, 4 қола
Оңтүстік Корея - 1 алтын, 1 күміс, 3 қола
Индонезия - 1 алтын, 1 күміс, 2 қола
Тайпей - 1 күміс, 4 қола
Жапония - 1 күміс, 5 қола
Вьетнам - 4 қола
Қырғызстан - 6 қола
Таиланд - 1 күміс, 1 қола
Тәжікстан - 2 қола
Моңғолия - 1 қола
Қатар - 1 қола
Филиппин - 1 қола