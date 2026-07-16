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    Азия чемпионатында қай елдер үздік шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Индонезия астанасы Джакарта U19 және U23 санаттары бойынша Азия чемпионаты ресми түрде мәресіне жетті.

    Азия чемпионатында қай елдер үздік шықты
    Фото: ҚБФ

    40 салмақта сынға түскен Қазақстан құрамасы 11 алтын, 11 күміс, 8 қоламен жалпы есепте 2-орынға тұрақтады.

    U23 санаты.

    Өзбекстан - 10 алтын, 3 күміс, 5 қола
    Қазақстан - 6 алтын, 7 күміс, 3 қола
    Үндістан - 3 алтын, 5 күміс, 7 қола
    Жапония - 1 алтын, 2 күміс, 3 қола
    Моңғолия - 1 күміс
    Оңтүстік Корея - 5 қола
    Индонезия - 3 қола
    Қырғызстан - 2 күміс, 5 қола
    Вьетнам - 1 қола
    Бутан - 1 қола
    Филиппин - 1 қола
    Таиланд - 1 қола
    Қатар - 1 қола
    Тайпей - 1 қола

    U19 санаты.

    Өзбекстан - 11 алтын, 3 күміс, 1 қола
    Қазақстан - 5 алтын, 4 күміс, 5 қола
    Үндістан - 2 алтын, 7 күміс, 4 қола
    Оңтүстік Корея - 1 алтын, 1 күміс, 3 қола
    Индонезия - 1 алтын, 1 күміс, 2 қола
    Тайпей - 1 күміс, 4 қола
    Жапония - 1 күміс, 5 қола
    Вьетнам - 4 қола
    Қырғызстан - 6 қола
    Таиланд - 1 күміс, 1 қола
    Тәжікстан - 2 қола
    Моңғолия - 1 қола
    Қатар - 1 қола
    Филиппин - 1 қола

    Бокс Спорт медаль Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар