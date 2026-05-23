Азия чемпионы: Солтүстік Кореяның әйел футболшылары Оңтүстік Кореяға келді
АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Кореяның әйел футболшылары Азия чемпионы атағын сарапқа салу үшін Оңтүстік Кореяға келді, деп хабарлайды ВВС.
Бүгін Солтүстік Кореяның «Нэгохян» әйелдер футбол клубы АФК әйелдер арасындағы Чемпиондар лигасының финалында жапондық «Токио Верди Белезаға» қарсы ойнайды.
Бұл ойын жартылай финалда Оңтүстік Кореяның «Сувон» командасын 2:1 есебімен жеңгеннен кейін, Чой Гюм Ок пен Ким Кён Ённың екінші таймда гол соққаннан кейін мүмкін болды.
«Нэгохян» командасының сапары тарихи мәнге ие болды: 2018 жылдан бері алғаш рет солтүстіккореялық спортшылар Оңтүстік Корея шекарасын кесіп өтті. Команданың турнирге қатысуы соңғы жылдары белгілі бір шиеленіске толы болған екі корей мемлекеті арасындағы қатынастар жағдайында ерекше мәнге ие.
Сувондағы стадион трибуналарында жаңбыр астында 5 000-нан астам көрермен жиналды. Жүздеген оңтүстіккореялықтар «Нэгохян» деп ұрандап, екі команданың да туын көтерді — оларды жергілікті қоғамдық ұйымдар арнайы жинап, екі жаққа да қолдау көрсетуге шақырды.
Футбол сарапшылары үшін жартылай финалдың нәтижесі тосын жағдай болмады. Солтүстік Корея ФИФА рейтингісінде 11-ші орында — Азия құрамалары арасында Жапониядан кейінгі екінші орын. 2012 жылы Пхеньянда құрылған «Нэгохян» құрамасында ұлттық команда ойыншылары бар, олардың активінде 2025 жылғы 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер әлем чемпионатының жеңістері, 2024 жылғы 20 жасқа дейінгі жастар чемпионаты мен 2026 жылғы 17 жасқа дейінгі қыздар арасында АФК кубогы бар.
Солтүстіккореялық әйел футболының жетістігі спортшыларды ерте жастан дайындау жүйесімен түсіндіріледі. 2013 жылы салынған Пхеньян халықаралық футбол мектебі элиталық ойыншыларды даярлайтын орын ретінде қарастырылады.
— Ким Чен Ын, әкесі сияқты, спортқа қызығушылық танытып, 2011 жылы билікке келгеннен кейін Солтүстік Кореяны «спорттық державаға» айналдыратынына уәде берді, — дейді Сеулдегі Донгук университетінің профессоры Ким Ен Хен.
Сарапшылардың пікірінше, солтүстіккореялық әйел спортшылар ерекше төзімділігімен және табандылығымен ерекшеленеді, ал халықаралық әйелдер жарыстарының тарихи тұрғыдан аз бәсекелестікке ие болуы Пхеньянға мықты позицияға ие болуға мүмкіндік берген. Спортшылар үшін бұл жетістік әлеуметтік мәртебені көтеру үшін сирек кездесетін мүмкіндік. Деректер бойынша жұлдызды ойыншыларға пәтер, автокөлік және тіпті Қызметші партия мүшелігі беріледі.
Матч екі Корея мемлекетін жақындатуға үміттенген көрермендерді де тартты. Көрермендер арасында 91 жастағы Чхве Чон Дэ болды — Корея соғысы кезінде анасы мен төрт бауыр-қарындасынан айырылған, 16 жасында шекараның қарсы жағына түскен және кейін оларды ешқашан көрмеген.
— Маған бұл солтүстіккореялық ойыншылар өз немерелерім сияқты көрінеді. Қім біледі, олардың бірі менің туыстарымның баласы шығар. Оларға сәттілік тілеймін, — деді ол.
Бұған дейін Солтүстік Кореяда Оңтүстік Корея контентін көргені үшін өлім жазасы көбейгені туралы жаздық.