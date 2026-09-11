Азия ойындарын «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналары тікелей эфирде көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстанда Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін XX жазғы Азия ойындарының тікелей көрсетілімдерін тамашалауға болады, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитеті.
Азия ойындарын «Qazaqstan» және «Qazsport» телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Бұдан бөлек, Азиадаға арналған арнайы студиялық бағдарламалар мен Жапониядан тікелей қосылымдар ұсынылады.
XX жазғы Азия ойындары 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтеді. Жарыс бағдарламасына 43 спорт түрі мен 71 дисциплина енгізілді. Жалпы 469 жүлде жиынтығы сарапқа салынады.
Алайда кейбір спорт түрлеріндегі жарыстар Азиаданың ресми ашылу салтанатына дейін басталады. Алғаш болып 10 қыркүйекте баскетбол додасы басталды. Қазақстан ерлер құрамасы алғашқы кездесуін бүгін, 11 қыркүйекте өткізді.
Ойындардың ресми ашылуына дейін волейбол, қазіргі бессайыс, крикет, текбол, футбол, көгалдағы хоккей және гандболдан да жарыстар басталады.
Жапониядағы бәсекеге Қазақстан құрамасының атынан шамамен 560 спортшы қатысады деп күтілуде.
Осыған дейін Жапонияның Азия ойындарының ашылуына 10 мың полиция қызметкерін жұмылдыратыны туралы жаздық.