Әзірге айыппұл жоқ: Алматыда LEZ аймағы сынақтан өткізіле бастады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 28 сәуірден бастап төмен эмиссиялы аймақтың (LEZ) пилоттық жобасы іске қосылды. Бұл туралы қалалық Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері хабарлады.
Пилоттық режим Бөгенбай батыр, Желтоқсан көшесі, Абай даңғылы және Достық даңғылы арасында орналасқан аумақта іске қосылды. Жобаның операторы — «Алматы Паркинг» мекемесі. Қазіргі кезеңде жүйе сынақ режимінде жұмыс істейді. Жүргізушілер үшін қозғалысқа шектеу, айыппұл немесе кіру ақысы қарастырылмаған.
— Негізгі мақсат — цифрлық инфрақұрылымды сынақтан өткізу және көлік ағыны мен олардың ауа сапасына әсері туралы деректер жинау, — деп түсіндірді ведомство өкілдері.
Сынақ режимі аясында бірнеше маңызды жұмыс жоспарланған:
— «ақылды» камералардың, радарлық сенсорлардың және көлікті автоматты тану жүйелерінің нақты ауа райы мен жол жағдайында дұрыс жұмыс істеуін тексеру;
— көлік ағыны мен ауа сапасы датчиктерінің дерегін сәйкестендіріп, белгілі бір аумақтағы трафиктің экологияға әсері туралы объективті көрініс қалыптастыру;
— деректерді қорғаулы арналар арқылы беру жүйесін реттеу және ІТ-мамандар, экологтар мен жол қозғалысын басқару қызметтері арасындағы өзара іс-қимылды пысықтау. Бұл болашақта кез келген реттеуші шешім қабылдауға дейін бірыңғай әрі сенімді цифрлық платформа қалыптастыруға мүмкіндік береді;
— қалалық мобильділікке терең талдау жүргізуге және «ақылды қала» стратегиясын әзірлеуге қажетті деректер базасын қалыптастыру.
Пилоттық кезеңде негізгі назар технологияларды шектеу шараларын енгізбестен сынақтан өткізуге бағытталған. Басқарма мамандары бұл автокөлік иелерін шектеу емес, ең алдымен технологияның тиімділігін тексеруге бағытталған жұмыс екенін атап өтті. Сынақ кезеңі 2026 жылы 31 желтоқсанға дейін жалғасады.
Еске салайық, 2025 жылдың желтоқсан айында Алматы мәслихаты атмосфералық ауаны қорғау қағидаларын бекітті.
Оған дейін Алматыда ескі көліктердің орталыққа кіруіне шектеу қойылатынын жазғанбыз.